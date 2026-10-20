歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》
Movie & Drama

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　1978 年，John Carpenter 僅憑約 30 萬美元的獨立製作預算，便打造出顛覆影壇的《月光光心慌慌》（Halloween）。這部作品不僅是 Slasher Film 的鼻祖，更一舉奠定了現代恐怖電影的視覺與敘事範式。它能凌駕於時代之上，核心從不在於廉價的血腥感官刺激，而是將鏡頭語言與聽覺節奏磨礪至極致，構築出一種無處遁逃的深沉恐懼。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

　　故事始於 1963 年的萬聖夜，年僅六歲的 Michael Myers（Nick Castle飾） 殘忍刺殺親姊姊後被收容於精神病院。十五年後，他破籠而出重返故鄉 Haddonfield，將視線鎖定在 Laurie Strode（Jamie Lee Curtis 飾）與其同伴身上。

 

　　與後世許多試圖為殺人犯賦予悲慘身世或復仇動機的作品不同，《月》對 Michael Myers 的塑造極盡純粹。正如 Dr. Sam Loomis（Donald Pleasence 飾）所言，在那雙眼睛背後，找不到一絲人性或情感，唯有純粹的邪惡。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

　　面具改編自 Captain Kirk 的白色面具，徹底抹去所有喜怒哀樂，宛如一張無法解讀的虛無空白。他從不奔跑，始終以一種優雅而不可逆轉的緩慢步伐逼近，帶來遠超狂暴追逐的窒息感。

 

　　John Carpenter 甚至在演職員表中將其標註為「The Shape」，將他從「人類」昇華為一種隱匿於日常角落的抽象恐懼。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

「我花了十五年試圖拯救他，又花了十五年試圖將他囚禁……最終我才明白，那雙眼睛背後，只有純粹而原始的惡。」—— Dr. Sam Loomis

 

　　《月》在電影語言上的前瞻性，至今看來依舊凌厲：開場長達數分鐘的一鏡到底，透過幼年 Michael 的面具視角展開，迫使觀眾在不知不覺中成為謀殺的目擊者與共犯。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

　　導演善用 Panavision 寬銀幕，將 Michael 置於畫面邊緣或陰影深處。看似平靜祥和的郊區日光，因背景中若隱若現的白面具而充滿不安。

 

　　縱使 Laurie Strode 竭盡全力擊退對手，Dr. Sam Loomis 接連開槍將他打落二樓，但當兩人俯瞰地面時，屍體早已憑空蒸發。鏡頭隨之轉向社區安靜的街角，伴隨著 Michael 沉重的呼吸聲。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

　　這種開放式結局揭示了整部作品的核心哲學：邪惡並未終結，它只是隱入夜色。 《月》將戰場從遙遠古堡搬到了最熟悉的郊區社區，冷酷地提醒著我們——最深邃的恐懼從不來自異國遠方，而是無聲潛伏於你我習以為常的窗外。

 

萬聖節經典電影推介：純粹而原始的邪惡——《月光光心慌慌》

 

Tags:#影評#心理驚悚#經典電影#電影推薦#電影美學#Halloween#Halloween1978#JohnCarpenter#MichaelMyers#JamieLeeCurtis#SlasherMovie#MovieAndDrama
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Culture文章
萬聖節經典電影推介：血色荒謬與自我吞噬——《美色殺人狂》
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處