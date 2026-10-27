歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
愈保養皮膚愈差？停止傷害肌膚屏障！解析「減法護膚」三大法則，擺脫暗沉敏弱肌
Skincare

愈保養皮膚愈差？停止傷害肌膚屏障！解析「減法護膚」三大法則，擺脫暗沉敏弱肌

美麗同頻
Peggy Wong
美麗同頻

　　不時有客人向我訴苦，每天花半小時保養，精挑細選各種化妝水、精華液、乳液、面霜等護膚品，但肌膚卻依舊暗沉、容易敏感。許多人也有這個迷思，以為護膚品用得越貴越有效、越多越安心，事實並不然。為了告別「無效護膚」，我會遵循三大法則，讓肌膚重回健康紅潤的狀態。

 

一、    減法護膚 忌過度保養

 

　　我認為，最好的保養，首先要學會「放手」。不少人誤以為頻繁去角質、每天敷面膜、疊加多種功效型成分，對肌膚百利而無一害，但事實上，過度保養反而會破壞皮膚的天然屏障。減法護膚的核心，在於「精簡」。我推薦選擇成分單純、溫和清潔的產品，減少不必要的化學刺激，把保養程序簡化為「清潔、保濕、防曬」三大核心。當皮膚不再有過多負擔，便能重啟自我調節能力和修復力，回復自然透亮的紅潤感，這樣才是肌膚最健康的狀態。

 

二、 讓植物香氣啟動夜間修復

 

　　皮膚出現疲憊狀態，很多時是源於焦慮與失眠。一旦長期壓力大、睡眠品質差，就會令體內壓力荷爾蒙（皮質醇）飆升，導致膠原蛋白流失、皮膚粗糙。

 

　　大家不妨把握夜間的黃金修復期，我推薦在睡前點一盞香薰，或是取幾滴薰衣草或乳香精油，在掌心溫熱後輕輕按摩頸部與肩膀。薰衣草能安撫緊繃的神經，幫助快速進入深層睡眠；乳香則帶有沉穩木質調，伴隨深呼吸，能讓紛亂的思緒沉澱。在香氣的陪伴下安穩入眠，不僅能提升睡眠品質，身體也會在夜間自動啟動最高效的細胞修復機制。一覺醒來，肌膚自然散發出飽滿的光澤。

 

三、 微運動的魔法

 

　　現代人長期久坐辦公室，姿勢不良，導致骨盆歪斜、駝背、血液循環不良，氣血無法順暢運行到臉部，肌膚自然失去原有光澤，整個人顯得神色憔悴。

 

　　要透過運動改善的話，不需要揮灑汗水的高強度運動，我認為「微運動」已經足夠。微運動就是每天花10至15分鐘進行溫和的拉伸，或是練習皮拉提斯（Pilates）。皮拉提斯強調核心肌群的控制與呼吸的配合，能有效改善骨盆前傾、調整體態，並透過深呼吸帶動全身的血液循環。當脊椎挺直、骨盆歸位、氣血通暢，整個人自然會由內而外散發生命力。

 

　　我相信只要恪守法則，簡化保養，由香氣療癒心靈，以微運動找回體態平衡，就可以告別暗沉與疲態，讓肌膚重拾最佳狀態。

 

愈保養皮膚愈差？停止傷害肌膚屏障！解析「減法護膚」三大法則，擺脫暗沉敏弱肌

減法護膚，由香氣療癒心靈，以微運動找回體態平衡，就可以告別暗沉與疲態，讓肌膚重拾最佳狀態

 

Tags:#SkincareRoutine#MinimalistSkincare#無效護膚#減法護膚#肌膚屏障#芳香療法#PilatesHK#護膚心得#抗暗沉
Add a comment ...Add a comment ...
不打針、不用儀器！「徒手小顏術」從根源還原精緻立體輪廓
更多美麗同頻文章
不打針、不用儀器！「徒手小顏術」從根源還原精緻立體輪廓
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處