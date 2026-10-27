愈保養皮膚愈差？停止傷害肌膚屏障！解析「減法護膚」三大法則，擺脫暗沉敏弱肌

不時有客人向我訴苦，每天花半小時保養，精挑細選各種化妝水、精華液、乳液、面霜等護膚品，但肌膚卻依舊暗沉、容易敏感。許多人也有這個迷思，以為護膚品用得越貴越有效、越多越安心，事實並不然。為了告別「無效護膚」，我會遵循三大法則，讓肌膚重回健康紅潤的狀態。

一、 減法護膚 忌過度保養

我認為，最好的保養，首先要學會「放手」。不少人誤以為頻繁去角質、每天敷面膜、疊加多種功效型成分，對肌膚百利而無一害，但事實上，過度保養反而會破壞皮膚的天然屏障。減法護膚的核心，在於「精簡」。我推薦選擇成分單純、溫和清潔的產品，減少不必要的化學刺激，把保養程序簡化為「清潔、保濕、防曬」三大核心。當皮膚不再有過多負擔，便能重啟自我調節能力和修復力，回復自然透亮的紅潤感，這樣才是肌膚最健康的狀態。

二、 讓植物香氣啟動夜間修復

皮膚出現疲憊狀態，很多時是源於焦慮與失眠。一旦長期壓力大、睡眠品質差，就會令體內壓力荷爾蒙（皮質醇）飆升，導致膠原蛋白流失、皮膚粗糙。

大家不妨把握夜間的黃金修復期，我推薦在睡前點一盞香薰，或是取幾滴薰衣草或乳香精油，在掌心溫熱後輕輕按摩頸部與肩膀。薰衣草能安撫緊繃的神經，幫助快速進入深層睡眠；乳香則帶有沉穩木質調，伴隨深呼吸，能讓紛亂的思緒沉澱。在香氣的陪伴下安穩入眠，不僅能提升睡眠品質，身體也會在夜間自動啟動最高效的細胞修復機制。一覺醒來，肌膚自然散發出飽滿的光澤。

三、 微運動的魔法

現代人長期久坐辦公室，姿勢不良，導致骨盆歪斜、駝背、血液循環不良，氣血無法順暢運行到臉部，肌膚自然失去原有光澤，整個人顯得神色憔悴。

要透過運動改善的話，不需要揮灑汗水的高強度運動，我認為「微運動」已經足夠。微運動就是每天花10至15分鐘進行溫和的拉伸，或是練習皮拉提斯（Pilates）。皮拉提斯強調核心肌群的控制與呼吸的配合，能有效改善骨盆前傾、調整體態，並透過深呼吸帶動全身的血液循環。當脊椎挺直、骨盆歸位、氣血通暢，整個人自然會由內而外散發生命力。

我相信只要恪守法則，簡化保養，由香氣療癒心靈，以微運動找回體態平衡，就可以告別暗沉與疲態，讓肌膚重拾最佳狀態。