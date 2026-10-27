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細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章
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細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　維多利亞港的迷人天際線，始終是香港最動人的靈魂所在。享有「遠東貴婦」美譽的香港半島酒店，今年秋季再度宣佈其備受推崇的 維港遊期間限定體驗載譽歸來。除了經典的下午茶航程外，今季更驚豔呈獻以維港黃金時刻為靈感的全新 「半島黃昏雞尾酒維港遊」，將逾百年歷史的天星小輪「世星號」化作格調非凡的海上殿堂，引領城中品味之士展開一場結合美酒、音樂與無敵海景的感官盛宴。

 

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

 

全新「半島黃昏雞尾酒維港遊」：沉浸於日落霞光與微醺旋律

 

　　逢星期五傍晚啟航的全新「半島黃昏雞尾酒維港遊」，為都會人在忙碌的節奏中開闢了一片優雅的私密綠洲。 改裝後的「世星號」以數百盞柔光串燈點綴，並配搭優雅花藝、薰衣草與橄欖樹，在維港璀璨夜景襯托下，營造出高雅而閒逸自在的情調。

 

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

 

　　航程中特別呈獻多款適合日落時分細嚐的佳釀，包括經典的阿佩羅斯普里茨（Aperol Spritz）、Chateau Highball、普羅旺斯粉紅葡萄酒及各款優質氣泡酒與啤酒。 現場設有 DJ 帶來由慵懶 Lounge 曲風逐漸轉趨輕鬆活潑的音樂編排。餐點方面則備有豐富的鹹甜點，如意式龍蝦沙律芝麻貝果包、迷你牛仔肉卷漢堡、焗芝士蛋糕及雲呢拿千層酥等。航程結束後，客人更可前往半島酒店 28 樓的 Felix 享用迎賓雞尾酒，為醉人夜晚寫下完美句點。

 

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

 

「維港半島經典下午茶」：延續百年優雅的味蕾傳承

 

　　每逢星期六啟航的 「維港半島經典下午茶」，則是將酒店享譽全球的下午茶傳統搬上碧海藍天。 在 105 分鐘的航程中，客人群可品嚐清爽怡人的半島汽泡茶，並在現場音樂演奏伴隨下細味經典美饌。 鹹點包括魯賓三文治配德國酸菜、煙燻三文魚芝士南瓜多士及傳統青瓜三文治；甜點則網羅橘子巴巴蛋糕、芒果醬雲呢拿慕絲及紅桑子忌廉配蜜餞無花果。

 

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

細味黃金時刻的醉人浪漫：香港半島酒店經典維港遊載譽歸來，全新「黃昏雞尾酒」與海上下午茶演繹奢華新篇章

 

　　當然不少得標誌性的半島酒店英式傳統鬆餅配奶油忌廉及士多啤梨醬，讓每一口都盛載著濃厚的老香港情懷與頂級烘焙工藝。

 

　　當遠東貴婦的傳奇待客之道遇上百年天星小輪，為當代奢華生活寫下最詩意的註腳。

Tags:#PeninsulaHK#ThePeninsulaHongKong#StarFerry#HarbourCruise#SunsetCocktail#PeninsulaAfternoonTea#HongKongHarbour#GoldenHour#VictoriaHarbour#遠東貴婦#世星號#半島下午茶#維港遊
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