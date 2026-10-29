《新世紀福音戰士》系列三十週年紀念：只想守護生命中某個重要的人

走進《新世紀福音戰士》系列三十週年紀念「最後的使者 渚薰展」，牆上的動畫繪圖與場景畫面，讓人重新認識這位經典角色。草稿直接呈現人物尚未修飾的神情與線條，不同作品中的渚薰流露出哀傷與平靜的神情，讓人看見他複雜的內心世界。角色在不同時期的面貌，亦讓觀眾重新思考他與碇真嗣之間那份難以言喻的關係。

展覽於9月25日至11月1日在九龍啟德雙子匯1期10樓TT SITE舉行，為日本以外首個舉辦的同主題展覽。現場展出《新世紀福音戰士》第24話〈最後的使者〉複製劇本、動畫稿件及插畫，亦設有聲優石田彰全新錄製的渚薰語音，讓觀眾在場內聆聽他的聲音，彷彿親身走進故事之中。

數年前首次觀看《福音戰士新劇場版》時，渚薰與碇真嗣的相遇，就像一個習慣獨自承受痛苦的人，終於遇見願意理解自己的人。即使只是短暫的陪伴，也足以成為生命中的光。在《福音戰士新劇場版：破》中，碇真嗣為了拯救綾波零而駕駛EVA初號機，並因此覺醒說道：「我變成甚麼樣都無所謂，世界變成甚麼樣也都無所謂。但是綾波，至少要把綾波救出來。」那一刻，他不再只是被命運推著走的少年，而是為了自己珍視的人，願意承受一切後果。並非每個人都有著拯救世界的願望，有時候我們只是想守護生命中某個重要的人。

人總是無可避免地沉溺於自己的慾望之中。真正貪婪的人，或許只是忠於自己內心的渴求，並不需要透過傷害別人來證明甚麼。假如我們重新定義「世界」，就會發現，拯救世界或許不意味著改變所有人的命運。一個人也可以是自己的全世界，而願意為另一個人付出，或許已經是我們所能做到的事。

《新世紀福音戰士》系列迎來三十週年，「EVANGELION 30th Hong Kong Movie Fest. 2026」亦於9月24日起展開，首度在香港完整上映六部劇場版，包括1997年的《死與新生》、《Air／真心為你》，以及2007至2021年的四部新劇場版《序》、《破》、《Q》與《終》。從早期動畫到數位製作，讓觀眾在大銀幕上重溫作品的視覺變化，也重新走進那些曾經觸動自己的故事。

《EVANGELION》系列30th紀念「最後的使者 渚薰展」香港

日期：2026年9月25日至2026年11月1日

時間：上午11:00至晚上9:00 (最後入場時間為晚上8:15)

地址：香港九龍啟德協調道12號雙子匯1期10樓 TT SITE