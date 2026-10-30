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不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你
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不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

TEXT:DIVA 編輯部PHOTO:官方圖片

　　詩句用抽象的意象描繪說不出口的心境，而氣味則在無形中雕刻著空間的氛圍。當詩句落在紙頁上，香氣便在空氣中綻放，兩者交織出屬於當下的時刻。有人把香水當作一種靜默的內在儀式，也像是穿在身上的靈魂文字，不為吸引誰的目光，只為在喧鬧的生活裏，給自己一份私密的陪伴。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

 

　　今天不妨給自己幾分鐘的沉靜，讀一首來自文學大師的詩句；當那些文字在腦海中泛起漣漪時，選一瓶能扣動你心弦的氣息，讓它為你今天的狀態寫下最好的註解。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

 

01.    關於「安定」

 

「你不可能阻止波浪，但你可以學會衝浪。」

—— 約翰·卡巴金（Jon Kabat-Zinn）

 

　　岩岸永駐香水Karst：當生活的滔天巨浪接踵而至，我們需要一種不被撼動的安定感。Karst 巧妙地用西瓜酮、鼠尾草與粉紅胡椒交織出微鹹而輕盈的「海沫」空氣，隨後清冽的杜香靜靜佇立。它不試圖對抗風浪，而是以潮汐起落般的律動帶出深層的平穩，如同一座被海水雕琢卻依然堅韌的石灰岩岸，讓你在動盪中尋得安放內心的空間。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

岩岸永駐香水Karst｜HKD 1,550 / 50 mL

 

02. 關於「抽離」

 

「森林裏有兩條路，我選擇了人跡罕至的那一條，這使一切變得如此不同。」

—— 羅伯特·佛洛斯特（Robert Frost）《未選擇的路》

 

　　無聲煜動香水Hwyl：城市喧囂讓人感知鈍化，你需要一次果斷的內在抽離。Hwyl 噴出的瞬間，雪松、柏樹與百里香瞬間在大氣中鋪展開一片薄霧縈繞的古老苔蘚森林。最迷人之處在於乳香樹脂如一縷線香般在林間幽幽閃現，溫暖的煙燻木質調彷彿撫平了腳步聲，引領你退後一步，在幽靜中重整混亂的思慮。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

無聲煜動香水Hwyl HKD 1,550 / 50 mL

 

03. 關於「善意」

 

「世界上有兩種光：照亮道路的光，和溫暖萬物的光。」

—— 泰戈爾（Rabindranath Tagore）

 

　　蔚香水Virēre：真正的善意從不張揚，而是如回甘的茶香般徐徐道來。Virēre 以苦橙與瑪黛茶交織出醇厚的暖茶氛圍，再透出一抹柏樹枝影的青綠木質調。它在空間中營造出一種如同夏日午後在樹蔭下奉上一盞茶的溫馨氣場，細膩、無壓，為身邊的人帶來純粹而悠長的微光。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

蔚香水Virēre HKD 1,235/ 50mL

 

04. 關於「勇氣」

 

「我的心中有一座不可戰勝的夏天。」

—— 阿爾貝·卡繆（Albert Camus）

 

　　蓓蕾芬芳香水Aurner：打破常規需要堅定的意志，而這款香氣正是為此而生的勇氣香衣。Aurner 顛覆了傳統花香調的溫柔既定印象，大量粉紅胡椒與洋甘菊勾勒出銀礦石般粼粼閃爍的金屬幻光；接著捨棄繁花，獨取白木蘭葉的蓬勃草本綠意。剛柔並濟的張力，在空氣中築起一道坦然無懼的獨特氣場。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

蓓蕾芬芳香水 Aurner HKD 1,550

 

05. 關於「探索」

 

「我們不該停止探索，而我們所有的探索，都將回到起點，並第一次認識這個地方。」

—— T.S. 艾略特（T.S. Eliot）

 

　　蒼穹之上・引香水 Steorra：獻給心懷好奇、敢於信任未知的冒險者。Steorra 運用乳香、勞丹脂與香草莢堆疊出如同星空般深邃溫暖的琥珀底蘊，再由小豆蔻以充滿異想的辛香姿態劃破沉寂的黑暗天際。辛香與琥珀的對撞，正如探索途中突如其來的靈光，照亮未知的旅程。

 

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蒼穹之上・引香水 Steorra HK$ 1,500 / 50 mL

 

06. 關於「真實」

 

「美即是真，真即是美——這就是你在世上所知道的一切，也是你所需要知道的一切。」

—— 約翰·濟慈（John Keats）

 

　　鏡之密語香水 Eidesis：剝離外界賦予的標籤，這是一場與真我的親密邂逅。Eidesis 的前調由橙花與黑胡椒揉合出閃耀微光的鏡面感，隨後逐漸沉澱為沉穩、溫暖的檀香底蘊。香氣在肌膚上慢慢鋪展，彷彿一面映照內心的古鏡，讓你在幽微的木質香氣中擁抱最真實的自己。   

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

鏡之密語香水 Eidesis HK$ 1,550 / 50 mL

 

07. 關於「自由」

 

「野花不需要任何人讚美，它只是在荒野裏兀自怒放。」

—— 沃爾特·惠特曼（Walt Whitman）

 

　　無邊荒境香水Erémia：自由是破土而出的爆發力。Erémia 運用乾草、鳶尾花與羅勒，精準還原了雨後洗刷過後、水泥縫隙間的礦物氣息；隨後帶有濕潤泥土感的青綠番茄葉萌生而出。這種充滿生命力的綠意在空氣中蔓延，打破了都市建築的沉悶，帶出一股強烈的破局力量。

 

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無邊荒境香水Erémia HK$ 1,550 / 50 mL

 

08. 關於「重塑」

 

「正如鳳凰從自己的灰燼中復甦，靈魂亦在苦痛的餘燼裏重新發光。」

—— 羅米（Rumi）

 

　　烏拉諾香水Ouranon：揮別過往，將每一次終點都轉化為嶄新的開始。Ouranon 運用沒藥與廣藿香鋪陳出灰燼般的深邃底色，而勞丹脂的芳香餘燼則在其中幽然悶燒。這種帶有煙燻與泥土芳香的氣息升向天空，洗去舊日痕跡，在空氣中凝結成一種沉澱後的重塑力量。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

烏拉諾香水Ouranon HK$ 1,500 / 50 mL

 

09. 關於「隨性」

 

「順應風的走向，連落葉也能在空中跳出一場優雅的舞蹈。」

—— 威廉·華茲華斯（William Wordsworth）

 

　　無形之息香水Aer：拒絕刻意安排，擁抱生活中的變化與無序。Aer 混合了天竺葵、醒目薰衣草與迷迭香，創造出一縷如同拂過崎嶇高地的純淨空氣；接著落入肉豆蔻暖意層疊的細緻香調。香氣輕盈流動、不可束縛，為空間帶來如清風般隨性自如的舒暢節奏。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

無形之息香水 Aer HK$ 1,550 / 50 mL

 

10. 關於「奇遇」

 

「城市是一本寫滿秘密的書，唯有迷路的人才能讀懂它的章節。」

—— 伊塔羅·卡爾維諾（Italo Calvino）

 

　　馬拉喀什馥郁香水Marrakech Intense：獻給對世界保有童心與熱情的靈魂。這款香水以依蘭依蘭與丁香勾勒出古老市集的熾熱色彩與璀璨活力，隨後幽香的茉莉花穿透香料的躁動悄然盛放。濃郁而帶有神秘感的異國層次，彷彿穿過半掩的門扉，引領你在未知的巷弄中展開一場驚喜奇遇。

 

不用前中後調介紹香水！讀完這10首詩，你會知道哪一瓶Aesop屬於你

馬拉喀什馥郁香水 Marrakech Intense HK$ 1,235 / 50 mL

 

查詢：Aesop

 

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