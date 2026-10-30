歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
十月
葵涌運動場｜第13屆香港美食嘉年華 葵涌運動場｜第13屆香港美食嘉年華
大型盛事 節慶活動
葵涌運動場｜第13屆香港美食嘉年華
推介度：
24/10/2026 - 01/11/2026
01
十一月
西營盤西邊街｜「城中藝遊」—— 細聽西環歷史變奏 香港藝術發展局呈獻 全新藝遊路線「西環變奏」 西營盤西邊街｜「城中藝遊」—— 細聽西環歷史變奏 香港藝術發展局呈獻 全新藝遊路線「西環變奏」
大型盛事 節慶活動
西營盤西邊街｜「城中藝遊」—— 細聽西環歷史變奏 香港藝術發展局呈獻 全新藝遊路線「西環變奏」
推介度：
01/11/2026 - 30/11/2026
diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與慾望的酷兒對話
Artcation

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與慾望的酷兒對話

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

 　　當我們談論歷史，那些隱沒在主流敘事邊緣的生命紋理，該如何被看見？東京都現代美術館（MOT）與驕陽基金會日前正式宣布，備受矚目的亞洲酷兒藝術盛事「光・合作用」系列第五章——《Which Is Why We Invent——光・合作用 V》，將於明年在東京正式揭幕。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

 

　　展覽由 MOT 策展人崔敬華（Che Kyongfa）與上海外灘美術館執行館長暨總策展人朱筱蕤（X Zhu-Nowell）攜手操刀，匯聚了全新委託創作、借展作品與珍貴檔案資料，以日本當地的社會文化脈絡為起點，溫柔卻有力地探討性別、身體與親密關係如何被感知、再現與對抗，展開一場跨越世代與地域邊界的對話。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

 

看點1：打破框架的全新委託創作

 

　　展覽匯聚多位重磅藝術家的全新創作，透過視覺、影像與空間，挑戰觀者對性別與歷史的既有想像。新加坡藝術家黃漢明重新審視其經典之作《生死威尼斯》，深度挖掘電影《魂斷威尼斯》中的美少年形象如何悄然滲透 1970 年代日本少女漫畫，進而塑造了當時的同性情慾視覺。日本藝術家高田冬彥則攜手舞者與表演者推出全新錄像裝置，細膩剖析自我形象與主體性之間微妙而複雜的拉扯。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

Ming Wong

 

　　延續對抗歧視與行動主義傳統的 Akira the Hustler，將刺繡與版刻融合於人體股骨雕塑與全新旗幟中，向當代圍繞 HIV/愛滋病與性少數群體的生存處境發問。與此同時，Sung Hwan Kim 將與作曲家 David Michael DiGregorio (dogr) 呈現全新演奏會，聚焦移民、邊界與被主流歷史排除的微小經驗；呂咅彧以場域特定創作重構酷兒主體性與記憶抹除；Puppies Puppies（Jade Guanaro Kuriki-Olivo）則將「擬死示威」（die-in）的政治抵抗姿態，與其自身的 3D 列印身體結合，撞擊出極具張力的立體雕塑。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

Shu Lea Cheang

 

看點2：鄭淑麗大型四頻道裝置《LOVER LOVE》

 

　　新媒體藝術先驅鄭淑麗的大型四頻道裝置《LOVER LOVE》亦是不可錯過的震撼之作。作品邀集八位跨世代的跨性別與非二元性別表演者共同創作，遊走於紀錄片與推想小說之間。當觀眾在展場中移動投影幕，影像與聲音的關係隨之轉變，進而打開身體、空間與鏡頭之間全新交融的親密可能。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

Dumb Type

 

看點3：驕陽基金會館藏首度登陸日本

 

　　展覽亦將驕陽基金會的多件珍貴館藏首次帶到日本公眾面前。從呂咅彧將《木偶奇遇記》轉譯為神話建構的火烙畫、單慧乾挑戰二元視覺的變裝行為表演，到西亞蝶汲取中國傳統剪紙工藝所刻畫出的家庭期望與同性渴望，無不展現出深厚的生命沉澱。加上香港新媒體藝術先驅鮑藹倫以女性粵劇搭檔探討傳統與現代性的流動影像，以及 Jakkai Siributr 解構朋友捐贈衣物所拼貼出的愛滋病紀念被意象，整場展覽宛如一座巨大的記憶容器，用藝術的溫度接住每一個曾經孤獨的靈魂。

 

2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與欲望的酷兒對話

Shimada+Bubu

 

《Which Is Why We Invent——光・合作用 V》

展覽日期：2027 年 2 月 6 日 至 5 月 16 日

展覽地點：東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo, MOT）

 

Tags:#酷兒藝術#東京都現代美術館（MOT）#光・合作用系列#性別與身份#LGBTQ+展覽#當代藝術#驕陽基金會#Which Is Why We Invent#藝術與行動主義#愛滋病與藝術#新媒體藝術#跨性別呈現#酷兒對話#身體與慾望#朱筱蕤#崔敬華#黃漢明#艾克爾阿 hustler#鄭淑麗#金性桓#Puppies Puppies#Jade Guanaro Kuriki-Olivo#Dumb Type#鮑藹倫#Jakkai Siributr#酷兒檔案#表演藝術#錄像裝置#東京#2027藝術展覽
Add a comment ...Add a comment ...
更多Art & Culture文章
「繼續寵愛・張國榮70誕辰・紀念展」： 300件珍藏，從唱片、舞台服飾到電影海，重現一代巨星的足跡
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處