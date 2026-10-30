2027東京都現代美術館MOT必看大展！在光影間，重寫身體與慾望的酷兒對話

當我們談論歷史，那些隱沒在主流敘事邊緣的生命紋理，該如何被看見？東京都現代美術館（MOT）與驕陽基金會日前正式宣布，備受矚目的亞洲酷兒藝術盛事「光・合作用」系列第五章——《Which Is Why We Invent——光・合作用 V》，將於明年在東京正式揭幕。

展覽由 MOT 策展人崔敬華（Che Kyongfa）與上海外灘美術館執行館長暨總策展人朱筱蕤（X Zhu-Nowell）攜手操刀，匯聚了全新委託創作、借展作品與珍貴檔案資料，以日本當地的社會文化脈絡為起點，溫柔卻有力地探討性別、身體與親密關係如何被感知、再現與對抗，展開一場跨越世代與地域邊界的對話。

看點1：打破框架的全新委託創作

展覽匯聚多位重磅藝術家的全新創作，透過視覺、影像與空間，挑戰觀者對性別與歷史的既有想像。新加坡藝術家黃漢明重新審視其經典之作《生死威尼斯》，深度挖掘電影《魂斷威尼斯》中的美少年形象如何悄然滲透 1970 年代日本少女漫畫，進而塑造了當時的同性情慾視覺。日本藝術家高田冬彥則攜手舞者與表演者推出全新錄像裝置，細膩剖析自我形象與主體性之間微妙而複雜的拉扯。

延續對抗歧視與行動主義傳統的 Akira the Hustler，將刺繡與版刻融合於人體股骨雕塑與全新旗幟中，向當代圍繞 HIV/愛滋病與性少數群體的生存處境發問。與此同時，Sung Hwan Kim 將與作曲家 David Michael DiGregorio (dogr) 呈現全新演奏會，聚焦移民、邊界與被主流歷史排除的微小經驗；呂咅彧以場域特定創作重構酷兒主體性與記憶抹除；Puppies Puppies（Jade Guanaro Kuriki-Olivo）則將「擬死示威」（die-in）的政治抵抗姿態，與其自身的 3D 列印身體結合，撞擊出極具張力的立體雕塑。

看點2：鄭淑麗大型四頻道裝置《LOVER LOVE》

新媒體藝術先驅鄭淑麗的大型四頻道裝置《LOVER LOVE》亦是不可錯過的震撼之作。作品邀集八位跨世代的跨性別與非二元性別表演者共同創作，遊走於紀錄片與推想小說之間。當觀眾在展場中移動投影幕，影像與聲音的關係隨之轉變，進而打開身體、空間與鏡頭之間全新交融的親密可能。

看點3：驕陽基金會館藏首度登陸日本

展覽亦將驕陽基金會的多件珍貴館藏首次帶到日本公眾面前。從呂咅彧將《木偶奇遇記》轉譯為神話建構的火烙畫、單慧乾挑戰二元視覺的變裝行為表演，到西亞蝶汲取中國傳統剪紙工藝所刻畫出的家庭期望與同性渴望，無不展現出深厚的生命沉澱。加上香港新媒體藝術先驅鮑藹倫以女性粵劇搭檔探討傳統與現代性的流動影像，以及 Jakkai Siributr 解構朋友捐贈衣物所拼貼出的愛滋病紀念被意象，整場展覽宛如一座巨大的記憶容器，用藝術的溫度接住每一個曾經孤獨的靈魂。

《Which Is Why We Invent——光・合作用 V》

展覽日期：2027 年 2 月 6 日 至 5 月 16 日

展覽地點：東京都現代美術館（Museum of Contemporary Art Tokyo, MOT）