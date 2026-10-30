SANAA三十年最大規模特展！在台中「綠美圖」感受建築隱入自然的建築美學

走進一個空間，你首先感知到的是冰冷的牆面界線，還是微風流動的痕跡？對於獲得普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）及英國皇家建築師學會（RIBA）皇家金獎的日本建築師大師團隊 SANAA（妹島和世與西澤立衛）而言，建築從來不是孤立於世的幾何巨石。相反地，它是一層極其輕盈、透明的介質，溫柔地模糊了「內部」與「外部」的邊界，讓空氣、光影與人的活動在其中自由穿梭。

2027 年 1 月 30 日至 5 月 9 日，臺中市立美術館（Taichung Art Museum, TcAM）將呈獻 SANAA 成立三十年來全球規模最大的回顧特展——《妹島和世 + 西澤立衛 / SANAA 建築與環境》（Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA Architecture & Environment）。而最迷人之處，莫過於這場展覽的發生地——台中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）。

在自己設計的建築裏，閱讀自己的三十年

作為美術館與圖書館共生的文化新地標，位於中央公園北側的台中綠美圖，本身就是 SANAA 操刀設計的集大成之作。八棟高度不一的白色建築由金屬擴張網與玻璃帷幕包裹，宛如幾何方塊輕盈地飄浮於綠意之上。

當一場回顧三十年建築哲學的展覽，舉辦在建築師親自打造的空間之中，展覽本身與建築主體便形成了一種絕無僅有的雙重對話。觀者不僅是在展覽室 A、B、C 與圖書館「時代空間」觀看展件，更是在踱步於通透廊道、光影折射的瞬間，親身體驗 SANAA 一貫堅持的「建築與環境」互動哲學。

從金澤 21 世紀美術館到犬島：輕盈與流動的空間語言

展覽梳理了 SANAA、妹島和世建築設計事務所與西澤立衛建築設計事務所三十年來的創作脈絡。現場不僅展出大量的建築圖紙、影像紀錄與攝影作品，更首次公開多件未曾面世的設計過程模型（Process Models），讓大眾得以窥見那些看似隨性流暢的空間，背後嚴謹而反覆的思考軌跡。

回看 SANAA 的作品序列，無不體現著他們對「去界限化」的執著。2004 年落成的日本《金澤 21 世紀美術館》，以圓形透明的曲面玻璃消除機構的嚴肅感，讓藝術自然融入市民的日常漫步；2012 年法國《羅浮宮朗斯分館》（Louvre-Lens），則以低矮延伸的水平量體，謙遜地隱入周邊廣袤的自然地景。而在日本瀨戶內海的《犬島家計畫》（Inujima Art House Project），妹島和世更將建築邊界從單一體體擴展至整座村落，以聚落改造讓當代藝術、老屋歷史與在地居民的生活脈動交織共生。

展覽亦特別呈現與 SANAA 長期合作的攝影師 Walter Niedermayr 之作品，透過其鏡頭下冷冽而細膩的光影，捕捉人類活動、建築構件與自然地景之間動態演變的微小瞬間。

在流動的建築裏，重拾與世界的連結

當代城市的步調往往將人與自然分割開來，而 SANAA 的建築卻像是一個溫柔的提醒：建築不該是隔絕風雨的封閉堡壘，而應該是一扇通往外在世界的窗。

在台中綠美圖的空間裏漫步，透過擴張網過濾出的柔和光線、穿透玻璃灑落的樹影，觀者隨時都能感受到外部公園的季節更迭。展覽邀請我們跳脫傳統「觀展」的被動視角，走進展場、穿過廊道、邁向戶外公園，在空間的流動中重新思考：我們所居住的城市、身處的環境，以及人與人之間，究竟還能擁有怎樣更輕盈、更親密且自由的連結。

《妹島和世 + 西澤立衛 / SANAA 建築與環境》

日期：2027 年 1 月 30 日至 5 月 9 日

地點：台中綠美圖｜臺中市立美術館展覽室 A、B、C；臺中市立圖書館時代空間）