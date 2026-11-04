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秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響
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秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　當金秋微風拂過港灣，午後的光影開始變得溫柔而悠長。在都會節奏逐漸放緩的季節裡，下午茶從不只是一場滿足味蕾的饗宴，更是一種生活態度的優雅宣言。今季，香港兩大矚目酒店各以獨特的設計語言與匠心手藝，為精緻生活愛好者築起屬於秋日的夢幻時光。

 

香港麗晶酒店 × Gabriel Le Quang：維港畔的法式工藝詩篇

 

　　若你追求的是極致的法式工藝與當代設計語言，香港麗晶酒店的大堂酒廊（The Lobby Lounge）無疑是今秋不容錯過的打卡地。酒店特別邀請到 2023 年「法國最佳工藝師」（MOF）得主 Gabriel Le Quang，呈獻期間限定的下午茶體驗。

 

秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

 

　　臨窗而坐，維多利亞港的流光映照着主廚近乎嚴苛的工藝要求。Gabriel 主廚將這份得獎歷程形容為「C'est le fruit d'un long cheminement」（一段漫長旅程的成果）。系列創作靈感取材自麗晶酒店富有質感的室內設計，將流線輪廓與天然材質化為盤中的雕塑美學。 
精緻鹹點開場：由「栗子泡沫配焦糖洋蔥及酥脆乾蔥」揭開序幕，搭配松露芝士火腿、煙三文魚配辣根蛋黃醬，以及榛子無花果鵝肝慕絲三文治，鋪陳出豐富層次。

 

秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

 

　　特別選用擁有逾 140 年歷史的法國 Weiss 100% 純可可脂朱古力。「合桃巴黎泡芙」堅果餘韻深邃；「烏龍焦糖千層酥」讓東方茶韻優雅碰撞法式酥皮；而「西柚椰子蛋糕」則以明亮柑橘平衡醇厚椰香。

 

秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

 

合和酒店大堂咖啡廳：夢幻乾霧間的「靜冬夢逸」

 

　　若想體驗帶有節慶氛圍與微醺感官的視覺盛宴，位於灣仔核心的合和酒店推出「靜冬夢逸」期間限定下午茶。

 

　　茶點架伴隨着輕柔漫開的乾冰煙霧登場，彷彿將賓客帶入恬靜夢幻的冬日境界。行政總廚麥錦駒與行政糕點主廚張耀基攜手，以當季食材打造出一系列兼具顏值與層次的美點。

 

秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

 

　　鹹點主打「香煎北海道帶子撻配柑橘珍珠」與「開心果雞肉凍批配無花果醬」；甜點則包含「栗子百香果法式酥盒」及「紅桑子椰香達克瓦茲」。

 

秋日奢華下午茶雙重奏：麗晶酒店法式匠心工藝，遇上合和酒店靜蜜冬日，流光與雲霧間的味覺交響

Tags:#AfternoonTea#HKAfternoonTea#下午茶#香港下午茶#下午茶推介
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