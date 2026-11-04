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香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭
Artcation

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

TEXT:DIVA 編輯部PHOTO:官方圖片

　　若說先前的開幕展「紫禁一日」是帶領我們以微觀視角窺見清代宮廷由晨起至深夜的日常點滴，那麼香港故宮文化博物館於展廳 2 揭幕的全新大型專題展覽「清宮四時——宮廷生活與文化」，則是將這條時間軸溫柔地拉長為一整年的歲月詩篇。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

「清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

　　由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的「清宮四時」，匯集了 187 件來自故宮博物院的珍貴文物，在廣達 1,700 平方米的展覽空間中，跟隨四季更迭的軌跡，娓娓道來清代宮廷的生命節律與傳統文化脈絡。特別的是，展覽每三個月便會輪換部分展品，讓觀者每次到訪，都能於不同時節體會到「歲月換新」的微妙驚喜。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

「清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

以四色為引：沉浸於典雅的四季更迭

 

　　展廳的視覺設計極具巧思，策展團隊巧妙呼應了古籍《四庫全書》中以四色裝潢區分經、史、子、集古籍的思維，特別選用葵綠（春）、朱紅（夏）、月白（秋）與黑灰（冬）作為各個單元的主色調。走進展廳，宛如掀開了一幅以色彩牽引的時間畫卷。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

　　展覽以序章「順天應時」拉開序幕，展出象徵清廷重視觀象授時與天文科學的渾天儀等珍貴儀器。春日以「耕織」為題，核心展品《胤禛耕織圖》冊頁中，雍正帝與福晉化身為田間勞作的農夫與蠶婦，並親題詩作，展示對農桑基礎的敬重；同場展出的粉彩折枝十二月花卉紋瓶，則勾勒出農暦二月「花朝節」祭拜花神、祈求豐年的優雅情致。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

胤禛耕織圖 
清康熙（1662–1722 年） 
絹本設色冊頁
© 故宮博物院

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

胤禛耕織圖 
清康熙（1662–1722 年） 
絹本設色冊頁
© 故宮博物院

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

胤禛耕織圖 
清康熙（1662–1722 年） 
絹本設色冊頁
© 故宮博物院

 

　　隨時節邁入「夏——避暑」，視覺色調轉為朱紅，場景亦從京城轉移至避暑山莊。展出六世班禪呈獻予乾隆帝七十大壽的賀禮「右旋白螺」，以及結合掐絲琺瑯工藝與法國奏樂機械的「轉鴨荷花缸鐘」，呈現出夏日行宮中多元文化的和諧融合。秋季的「狩獵」則以象徵福祿的「蝠耳百鹿尊」與康熙帝獵鹿製成的「鹿角椅」為引，重現清廷於木蘭圍場崇武尚勇的獵場風貌。最後，冬日「賀歲」以高達 3 米的歲朝圖座屏為中心，描繪著舞燈、放爆竹與燃燒松柏樹枝驅邪的冬日景致，配以吉祥如意與饋歲荷包，寄託著對國泰民安的真摯祝願。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

轉鴨荷花缸鐘
清乾隆（1736–1795 年）
銅鍍金、掐絲琺瑯
© 故宮博物院

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

鹿角椅
清康熙（1662–1722 年）
鹿角、牛角、紫檀木、花梨木
© 故宮博物院

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

月桂圖掛屏
清乾隆（1736–1795 年）
紫檀木、金、琺瑯
© 故宮博物院 

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

朝圖座屏
清（1644–1911 年）
紫檀木
© 故宮博物院

 

從五感體驗到現代靈感：讓傳統典故走進日常

 

　　為了打破古物與當代大眾的距離，展廳巧妙融入了豐富的多媒體裝置。新媒體藝術家邵志飛打造的沉浸式裝置「從北京到承德」，在光影日夜變幻間，讓觀眾彷彿親身體驗皇帝從圓明園前往避暑山莊的空間流轉；而冬季展區的「御筆迎春」互動書法站，則讓觀者得以在螢幕上模擬皇帝於臘月揮毫寫下「福」字與春聯，親手感知這份跨越時空的福氣。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

「清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

「清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

「清宮四時──宮廷生活與文化」展覽
© 香港故宮文化博物館

 

　　有趣的是，這份宮廷生活美學不僅停留在展框之內。香港故宮文創團隊同步推出了「宮廷御貓：四時珍寶錄」新主題文創，打造了「天子貓咪」、「妃子貓咪」與「將軍貓咪」等角色。團隊以幽默的手法重現《雍正帝祭先農壇圖》及《胤禛耕織圖》中蠶婦耕作的典故，讓古老的宮廷儀軌轉化為日常生活中令人會心一笑的現代靈感。

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

仿絲絲巾 - 宮廷御貓親蠶織帛圖
港幣228元
© 香港故宮文化博物館

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

棉質方巾 - 宮廷御貓祭先農壇圖
港幣108元
© 香港故宮文化博物館

 

香港故宮全新展覽「清宮四時」：走進宮廷美學日常，感受紫禁城的四季更迭

水墨黑貓棉絲混紡長形圍巾
港幣428元
© 香港故宮文化博物館

 

Tags:#宮廷生活#清宮四時#紫禁城#香港故宮文化博物館#故宮博物院#文化展覽#雍正帝#乾隆帝#康熙帝#宮廷儀軌#耕織文化#狩獵文化#歲時節慶#傳統中國藝術#宮廷文物#多媒體藝術裝置#文創產品#宮廷御貓#四季美學#宮廷建築#書法
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