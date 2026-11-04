今個聖誕過一個慢調週末！在維港旁寫一本手帳、聽一場漂浮冥想，感受Rosewood的冬日體驗

歲末將至，城市的空氣裏悄然漫開節慶的溫暖氣息。佳節的真諦，往往不在於繁複的儀式，而在于能停下匆忙的步履，與摯愛重新聚首，在日常的細微之處重新感受如家般的暖意。今年冬季，香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）以「光啟奇境」為題，跳脫傳統飯店慶典的繁瑣框架，將節日體驗轉化為一場關於「記憶」、「藝術」與「身心流動」的感官探索。

記憶工坊與光影裝置：以文字與詩意定格時光

在這個凡事講求快速的時代，能夠被親手記錄下來的瞬間顯得尤為珍貴。在酒店 Gallery Lobby 的「記憶工坊（The Memory Atelier）」，瑰麗酒店攜手經典筆記本品牌 Moleskine，打造出沉浸式的個人創作空間。賓客能以獨家聯名筆記本為載體，結合充滿香港意象的拼貼素材與專屬肖像速畫，將旅途與歲末的感悟化為獨一無二的視覺敘事，讓記憶在紙頁間長久延續。

與此同時，酒店大堂悄然展出了由荷蘭藝術雙人組 Studio DRIFT 創辦人 Lonneke Gordijn 與 Ralph Nauta 打造的藝術裝置作品《Fragile Future III》。作品將細小的蒲公英種子與精密的青銅電路巧妙融為一體，在柔和的微光中探討自然與科技共存的美好想像，為寒冬裏的漫步添上一抹動人的詩意。

微醺夜話與身心共鳴：於熱鬧與平靜之間重拾平衡

節日的滋味，往往始於一張傳遞溫暖的餐桌。今年瑰麗酒店旗下多間餐飲概念聯手帶來豐富的節慶饗宴：雲玥小館（Marmo Bistro）以烤黃雞配黑松露演繹法式小館的隨性浪漫；亨利扒房（HENRY）帶來香草烤火雞與芝士焗龍蝦的分享式盛宴；而全新亮相的意式雞尾酒吧 Bar Camillo，則以意式客廳 salotto 的熱情氛圍與專屬 Negroni 調酒車，為聚會揭開微醺序幕。若偏愛爵士樂與夜色，DarkSide 亦將伴隨歌手 Mirella Toussaint 的現場演唱與維港燈火，共度迷人夜色。

若想在喧囂的慶典中尋求一片心靈的棲息地，Asaya 養生空間則提供了另一種柔和的選擇。12 月期間，Asaya 邀請阿姆斯特丹正念運動社群 Sanctum 首度登陸亞洲，帶領賓客透過結合呼吸與動態冥想重拾身體律動；而在夜幕降臨後的泳池畔，沉浸於燭光與銅鑼、頌缽共鳴的漂浮聲音冥想中，更能讓人屏息沉澱，在光影與波光間重新找回內心的平靜。