歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

民主黨重奪參眾兩院！高盛預警數據中心監管加強

痛風|火鍋、老火湯、烤肉、海鮮等秋冬美食容易引致尿酸飆升！ ...
健康飲食 樂本健．健康教室

痛風|火鍋、老火湯、烤肉、海鮮等秋冬美食容易引致尿酸飆升！ ...
中期選舉後，市場怎麼走？
財富管理 陶冬天下

中期選舉後，市場怎麼走？
diva
全文搜索
Facebook Instagram
期貨期權
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
指數期貨
中國國債期貨
股票期貨
每月期權
每周期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
今日活躍
報價
篩選器
比較
新聞
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion & Beauty
Watch & Jewelry
Art & Culture
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
《盜音天才》：有限成本內，得出最高完整度
Movie & Drama

《盜音天才》：有限成本內，得出最高完整度

電影寓言
朱相楠
電影寓言

　　《南海十三郎》說天才的結局要麼是早死，要麼是瘋掉。《莫扎特傳》（Amadeus） 也許是淵源，講神童被庸才所累，兩齣戲都有過來人的唏噓。《盜音天才》（Tuner） 延續了這般宿命之憾，直奔主線，從角色出發。Niki （Leo Woodall 飾） 明明是音樂奇才，卻因聽覺過敏，需要長期戴耳罩。單是街上喧鬧，已震耳欲聾。而且他身在紐約，這座城市的噪音問題由來已久。音樂設計上，便呈現了他的主觀世界，不但是環境聲被放大，當他飽受耳鳴，觀眾的聽覺也不好受。但本片開篇沒有太壓抑，反而透出小趣味，描寫Niki 幫人調音之餘，被拜託修馬桶、修網絡線，真的哭笑不得。有次打斷了鋼琴系學生Ruthie （Havana Rose Liu 飾）演練，雙方較勁起來，Niki 賣弄了過人的音準和記性。這場戲交代了他大材小用，又為愛情埋伏筆，可謂一舉兩得。

 

　　導演Daniel Roher 透過考察，了解到Niki 這種病徵帶來的社交孤立。從而刻劃Niki 感情內斂，和Harry（Dustin Hoffman 飾）的毫無包袱形成對比。Harry 完全是老頑童的樣子，身患重疾還偷吃甜食，整天發牢騷、說冷笑話。更熱情過盛，堅決要Niki 送仍然陌生的 Ruthie 上學。Harry 倒是讓人卸下心防，但Niki 的陪伴突兀。最後那句「謝謝你送我」，Niki 回答「謝謝你被送」，實在太彆扭了，很符合他不善言辭的人設。轉過頭來，Harry 竟然突發送院。要知道 Harry 愈討喜，觀眾愈同情。Niki 一心替恩師還掉醫療費，便展開犯罪線：聽聲音開鎖。接下來，超近特寫出現，拍保險箱零件，被層層解開。配上快速剪接，非常爽快。圍觀者屏氣凝神，直到清脆的解鎖聲響起，才鬆一口氣。那種完美主義以及技藝所需，和鋼琴調音互相響應，氣氛也是同等認真。

 

《盜音天才》：有限成本內，得出最高完整度

《盜音天才》於香港小交響樂團 x MOViE MOViE：「Music in Films」電影節首映，截稿前尚有場次。（電影劇照）

 

　　想來《盜音天才》被宣傳為懸疑片，又是調音師的設定，令人想到印度片《盲舂舂風暴》 （Andhadhun）。後者以曲折離奇為賣點，《盜音天才》顯然不是那種套路，說是犯罪片比較貼切。裏面的劫匪稍有講究，原則是「邊際效用遞減」。這名詞拋出，連角色也退卻。說白了，套用在本片，是富人太充裕，因此察覺不到小額損失。Niki 發橫財並不簡單，再三猶豫、戰戰兢兢的樣子，相當有血肉。嚐到甜頭後，便愈陷愈深。中段被持槍要挾，槍響已是可怕折磨。Niki 的天賦出眾，同時淪為把柄。由於技藝難得，更難全身而退。如此禍福相依，令人停不下思考。

 

　　感情線更別有用意，Ruthie 在 Niki 的生命中猶如鏡像，映照出他可能擁有的人生。他曾是鋼琴師，面對無法演奏的噩耗，早已懷疑：自己是誰？還剩下甚麼？然後愛上自己渴望成為的人，能否不妒忌、不哀怨？這些問題紛紛冒出…… 但無論如何，他總是個性情中人。先是暗地裏報答 Harry，更送古董腕錶給 Ruthie。只相識一個月，這麼做叫人受不起。當代人戀愛怎會孤注一擲？如此情義，幾乎不合時宜。沒料到這腕錶除了是感情信物，還帶來轉捩點。Ruthie 要投靠的音樂大師，正是這腕錶主人。導演真愛戲劇巧合，男女偶遇才開展交情，事情敗露也是天注定。

 

　　結局點明了人物變化，Niki 耳朵縫了針，更從不碰琴鍵到盡情彈奏。雖說音樂的至高境界不一定是外露，但愈澎湃的音樂，感染力愈直接。好像《聲光伴我飛》（The Legend of 1900）單獨完成四手聯彈，用炫技回應對手。《盜音天才》 最後的運鏡更充滿動感，並在高潮一刻收場。表面上直抒胸臆，也許能打動愛人，但他的結語卻是鋼琴走調了，既幽默又專業。當年《不能說的秘密》裏的鬥琴大賽，用上電腦特效，穿透鋼琴內部。《盜音天才》拍得更實在，摸清了人物特性後，被音樂牽著走。稱得上有限成本內，得出最高完整度。

 

《盜音天才》：有限成本內，得出最高完整度

《盜音天才》 結尾瀟灑。（電影劇照）

 

Tags:#盜音天才#犯罪驚悚#音樂電影#LeoWoodall#DustinHoffman#HavanaRoseLiu#DanielRoher#電影影評#MusicInFilms#香港小交響樂團#電影推薦
Add a comment ...Add a comment ...
《末世行者》：這種末日災難，生化危機是常見的想像
更多電影寓言文章
《末世行者》：這種末日災難，生化危機是常見的想像
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處