《盜音天才》：有限成本內，得出最高完整度

《南海十三郎》說天才的結局要麼是早死，要麼是瘋掉。《莫扎特傳》（Amadeus） 也許是淵源，講神童被庸才所累，兩齣戲都有過來人的唏噓。《盜音天才》（Tuner） 延續了這般宿命之憾，直奔主線，從角色出發。Niki （Leo Woodall 飾） 明明是音樂奇才，卻因聽覺過敏，需要長期戴耳罩。單是街上喧鬧，已震耳欲聾。而且他身在紐約，這座城市的噪音問題由來已久。音樂設計上，便呈現了他的主觀世界，不但是環境聲被放大，當他飽受耳鳴，觀眾的聽覺也不好受。但本片開篇沒有太壓抑，反而透出小趣味，描寫Niki 幫人調音之餘，被拜託修馬桶、修網絡線，真的哭笑不得。有次打斷了鋼琴系學生Ruthie （Havana Rose Liu 飾）演練，雙方較勁起來，Niki 賣弄了過人的音準和記性。這場戲交代了他大材小用，又為愛情埋伏筆，可謂一舉兩得。

導演Daniel Roher 透過考察，了解到Niki 這種病徵帶來的社交孤立。從而刻劃Niki 感情內斂，和Harry（Dustin Hoffman 飾）的毫無包袱形成對比。Harry 完全是老頑童的樣子，身患重疾還偷吃甜食，整天發牢騷、說冷笑話。更熱情過盛，堅決要Niki 送仍然陌生的 Ruthie 上學。Harry 倒是讓人卸下心防，但Niki 的陪伴突兀。最後那句「謝謝你送我」，Niki 回答「謝謝你被送」，實在太彆扭了，很符合他不善言辭的人設。轉過頭來，Harry 竟然突發送院。要知道 Harry 愈討喜，觀眾愈同情。Niki 一心替恩師還掉醫療費，便展開犯罪線：聽聲音開鎖。接下來，超近特寫出現，拍保險箱零件，被層層解開。配上快速剪接，非常爽快。圍觀者屏氣凝神，直到清脆的解鎖聲響起，才鬆一口氣。那種完美主義以及技藝所需，和鋼琴調音互相響應，氣氛也是同等認真。

想來《盜音天才》被宣傳為懸疑片，又是調音師的設定，令人想到印度片《盲舂舂風暴》 （Andhadhun）。後者以曲折離奇為賣點，《盜音天才》顯然不是那種套路，說是犯罪片比較貼切。裏面的劫匪稍有講究，原則是「邊際效用遞減」。這名詞拋出，連角色也退卻。說白了，套用在本片，是富人太充裕，因此察覺不到小額損失。Niki 發橫財並不簡單，再三猶豫、戰戰兢兢的樣子，相當有血肉。嚐到甜頭後，便愈陷愈深。中段被持槍要挾，槍響已是可怕折磨。Niki 的天賦出眾，同時淪為把柄。由於技藝難得，更難全身而退。如此禍福相依，令人停不下思考。

感情線更別有用意，Ruthie 在 Niki 的生命中猶如鏡像，映照出他可能擁有的人生。他曾是鋼琴師，面對無法演奏的噩耗，早已懷疑：自己是誰？還剩下甚麼？然後愛上自己渴望成為的人，能否不妒忌、不哀怨？這些問題紛紛冒出…… 但無論如何，他總是個性情中人。先是暗地裏報答 Harry，更送古董腕錶給 Ruthie。只相識一個月，這麼做叫人受不起。當代人戀愛怎會孤注一擲？如此情義，幾乎不合時宜。沒料到這腕錶除了是感情信物，還帶來轉捩點。Ruthie 要投靠的音樂大師，正是這腕錶主人。導演真愛戲劇巧合，男女偶遇才開展交情，事情敗露也是天注定。

結局點明了人物變化，Niki 耳朵縫了針，更從不碰琴鍵到盡情彈奏。雖說音樂的至高境界不一定是外露，但愈澎湃的音樂，感染力愈直接。好像《聲光伴我飛》（The Legend of 1900）單獨完成四手聯彈，用炫技回應對手。《盜音天才》 最後的運鏡更充滿動感，並在高潮一刻收場。表面上直抒胸臆，也許能打動愛人，但他的結語卻是鋼琴走調了，既幽默又專業。當年《不能說的秘密》裏的鬥琴大賽，用上電腦特效，穿透鋼琴內部。《盜音天才》拍得更實在，摸清了人物特性後，被音樂牽著走。稱得上有限成本內，得出最高完整度。