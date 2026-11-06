「湖海‧同席」西子湖畔遇上維港的法式風華：禿黃油布里歐麵包、龍蝦配松茸、香油浸臭豆腐配蝦醬燜鮟鱇魚肝

最近來到杭州出席一場融匯東西方星級料理的味覺盛宴，由杭州西子湖四季酒店黑珍珠三鑽中菜廳「金沙廳」中餐行政總廚王勇，攜手香港四季酒店米芝蓮三星法國餐廳 Caprice 行政總廚 Guillaume Galliot 共同炮製的「湖海‧同席」四手聯乘盛宴。當江南的溫婉雅致遇上經典的法式情懷，江浙料理對時令本味的深情體察，與法國料理對技藝層次的精微雕琢完美交融，一切來得太期待。

兩位主廚都是餐飲界的重量級代表。金沙廳的王勇總廚擅長順應四時，從江浙的湖鮮與山野時蔬中萃取食材本味；而自 2017 年起掌舵 Caprice 的 Guillaume Galliot，則擅長在嚴謹的法式傳統中，融入豐富的國際視野。當晚，兩人以細膩的技藝，讓江浙的時令鮮美與法蘭西的經典風味在餐桌上完美交融。

龍蝦塔塔 (Caprice) – 當晚的盛宴由一款精緻的龍蝦撻揭開序幕。精巧的撻殼內填入細膩彈牙的龍蝦肉，頂端綴以矜貴魚子醬，將海洋的清鮮完美封存。細緻的質地與鮮明的層次在口中交織，為整場晚宴展開了雅致的序幕。

金鉤醬拌貴妃蚌 (金沙廳) – 王勇總廚用上細膩鮮甜的貴妃蚌入饌，佐以風味獨特的金鉤醬。開洋 (蝦米) 與陳皮的香氣完美融入其中，鹹鮮交織且層次清晰，在簡約的搭配中，精準地呈現出海鮮食材的本真風味。

薑醋汁、禿黃油、布里歐麵包 (金沙廳) – 這道菜融合了多重豐富口感，微酸辛香的薑醋汁率先喚醒味蕾；金黃豐腴的禿黃油帶來滿滿的蟹黃與蟹膏，展現出極致的濃郁鮮香；再搭配柔軟細膩、透著淡淡奶香的烤布里歐麵包。酸、鮮、醇、香在不同的質地間完美交融，平衡得恰到好處。

鴿子塔配克萊門氏小柑橘 (Caprice) – 這道菜式乍看之下猶如一座精緻的法式蛋糕，切開後才發現內裏是以精巧外皮包裹的濃郁醇厚鴿肉，展現出法式料理對結構與風味的精細要求。Chef Galliot 巧妙地搭配克萊門氏小柑橘明亮的果酸，以清新的柑橘香氣中和了禽肉的深邃與濃郁，在對比之中展現出完美的平衡。

土豆泥配魚籽醬及香檳汁 (Caprice) – 作為 Caprice 的經典之作，這道菜以極其細膩綿密的薯泥作為溫潤基底，襯托出魚子醬的鹹鮮與細緻顆粒感。周遭環繞著微酸清亮的香檳汁，為整體風味添上豐富層次。以樸素的食材呼應珍貴的魚子醬，精準展現出法式料理對平衡的極致追求。

扇貝丸、醃菜鮮筍出汁 (金沙廳) – 扇貝凝聚了海洋的純粹清甜，經細緻處理後幻化成口感柔嫩的丸子。湯底則融入了醃菜的微酸與鮮筍的清爽，為海味添上一抹來自土地的鮮活氣息。整道菜不以濃重調味覆蓋，而是讓清鮮的湯底連繫海味與蔬鮮，簡單地討人喜歡。

蝦油露，醉鯗花腩釀梅童 (金沙廳) – 王勇總廚在這道菜式中重新演繹了對發酵、醃製與時令鮮味的運用。蝦油露以濃縮的海味勾勒出底色；醉鯗醇厚的鹹鮮，與花腩的豐腴油脂完美交融；再透過梅童魚細嫩的肉質，將不同的質地自然銜接，傳統風味的層層疊加，讓海鮮、肉脂與發酵的醇香相互成就，好吃得念念不忘。

龍蝦配松茸、無花果醬及榛子汁 (Caprice) – 龍蝦的細緻鮮甜與松茸的馥鬱大地香氣完美相遇，無花果醬以柔和的果香與天然甜味增添了甜美層次，隨之而來的榛子汁則帶來細膩的堅果香氣與豐厚口感，各具性格的食材在Chef Galliot的調和下，融合得如膠似漆，不分你我。

香油浸臭豆腐，蝦醬燜鮟鱇魚肝 (金沙廳) – 王勇總廚以香油浸潤臭豆腐，讓發酵帶出的香氣更顯溫潤醇厚；同時運用蝦醬濃縮的鹹鮮，襯托出鮟鱇魚肝的豐腴質地。此時此刻，配上一小口白米飯，米飯吸盡了蝦醬的濃郁鹹鮮與鮟鱇魚肝化開的油脂，讓人忍不住想多來幾口。

煙燻和牛牛柳配法式捲心菜、根芹泥及紅醋栗汁 (Caprice) - 頂級和牛牛柳經過煙燻處理，讓肉香更顯深邃，同時保留了牛肉柔嫩的質地與豐盈肉汁。法式捲心菜豐富了整體口感，綿密的根芹泥托起肉香，最後由紅醋栗汁帶出明亮的果酸，俐落地平衡了牛肉的豐腴。

九層塔肉醬，白蟹板栗燜飯 (金沙廳) – 主食時間來了一款充滿秋日氣息的私房燜飯。白蟹的天然鮮甜完全融入米飯之中，板栗的甘香添入溫厚氣息，濃郁的肉醬滲入每一粒米飯，九層塔點綴其間，以清新的草本氣息平衡了濃郁感。經砂鍋燜煮，米飯盡吸蟹鮮、肉香與栗甘，好吃之餘，暖身又暖心。

核桃二重奏：核桃霜淇淋、核桃流心泡芙 (金沙廳) – 王勇總廚以單一食材「核桃」玩味出截然不同的感官體驗。核桃雪糕以冰涼細滑的口感，展現堅果的醇香；核桃流心泡芙則以酥軟外皮與溫熱內餡帶來豐盈層次，為盛宴畫下甜蜜句號。

當晚的配酒同樣令人驚豔，從開場呼應海鮮清甜的明亮酸度，到中場托住發酵醇香與肉脂豐腴的深邃酒體，每一杯都與菜色相輔相成，讓整場晚宴的層次更上一層樓。

金沙廳 JIN SHA

地址：中國浙江省杭州市西湖區靈隱路5號杭州西子湖四季酒店1層（近曲院風荷）

電話：+86 571 8113 5188