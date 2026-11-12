林奕華自從《紅玫瑰白玫瑰》後，便淡出影視圈，加入舞台劇導演的行列。趁著《薛寶釵，這個人》公演在即，我特別找到導演本人，暢談他多年來沉澱的電影觀、創作觀與時間觀。

問：朱相楠（William）

林：林奕華（Edward）

問：你還會重讀自己以前寫的專欄？來到電影劇本、舞台劇的創作，累積靈感的方法有變嗎？

林：不會了，那些文集已出版好一段時間。1998 年左右，我開始供稿給《快報》每次要交八百字，就這麼無中生有。同期專欄的作者都是高人，我作為晚輩，至多是膽子大。我不是傳統升學而來，當時父母離異，我媽媽很緊張我，而我跟了爸爸，他是比較任性的，我於是不受拘束。但年紀大了，才發現讀書叫人學習規律，以及構建各種常識。要不然，餘生都要彌補，只是從被人考核變成自我考驗。至於日常累積，我很重視和陌生人聊天。好像鄰座的乘客，或是餐廳廚師。他們的人生經歷往往很有啟發性。

問：以前你談《聊齋》時，引用了「一廂情願」的小故事，似乎你的編劇也從摘抄、蒐集開始……

林：這是必須的，尤其寫劇本非常難，總要拿捏人與現實之間的關係。現實中，很多人盡說些不現實的話，但現實中的說話才能顯示人生。近十年來，我很怕看話劇和港產片，總感覺不真實。雖然外國人的銀幕形象也是經過提煉，現實中不可能字字珠璣，但有些導演的呈現，仍讓我感到真實。譬如邁克李（Mike Leigh）的電影，對白似乎隨機，香港編劇很少這麼寫。要數香港編劇，我非常佩服陳韻文和甘國亮，他們各自的現實刻劃、感官記憶，以及角色塑造，都自成一家。陳韻文的劇本裏，人性更是幽微。

以《家變》（1977）為例，妾侍的女兒繼承並振興家業，是因為本來的長子是同性戀。第一集講父親大壽，很多人前來送禮，母親便以利是答謝。然後兒子帶著朋友回來，身上缺錢，打算拿走桌面上的利是。結果工人不肯，寧願自掏腰包給他。這段真是細緻入微，錢不是問題，而是愛帶來腐化。兒子理所當然地索求，覺得媽媽的錢就是自己的。同時，工人得罪不起少爺，情願自己掏錢，裏面的權力關係極其分明。

問：如果說新浪潮時代，邱剛健的劇本（《阮玲玉》、《地下情》、《愛奴》）也很大膽，而且他辦過實驗劇場……

林：邱剛健擁有台灣背景，不只是受香港文化熏陶。說來有趣，1977年至1986年，邱剛健是我鄰居。那段時間，他寫了《投奔怒海》、《唐朝豪放女》等作品。但命運實在太奇怪了……我們從來沒機會認識對方。以作品而論，我和他確實不同，邱剛健比我陽性得多。

問：現在的港產片是不是沒那麼狂放了？

林：這麼說吧，近年港產片不論是考慮市場，抑或導演選擇，某程度上都在拍攝不甚理想的粵語片。但粵語片要服務家庭倫理，而目前的香港電影仍在強調「做對的事」。荷里活電影也一樣，令人逐漸無感。英雄電影也不過是神話模式，用超人的方式去解決對錯。反觀歐洲、南美、非洲等地的作品，脫離了荷里活體系，就算拍商業片，也不一定沿襲所謂「宗師」留下來的模式。每當我看到書店的劇本工具書，總會想：「除此之外呢？」參考固然是好，但不是金科玉律，否則只會被觀眾局限。我始終相信，創作理應是流動的。

問：這些年，青年導演興起拍「元電影」、戲中戲，好比《狂野時代》、《永安鎮故事集》，香港也有《第四幕》將舞台搬上銀幕。甚至荷里活大導也紛紛向電影寫情書，你認為是影業創造力萎縮、趨向自我嗎？抑或強調了電影情懷，令人更嚮往幕後？

林：肯定不是萎縮。拿李察連利加（Richard Linklater）的《斷了氣中戲》（Nouvelle Vague）做例子，看尚盧高達（Jean-Luc Godard）的工作模式還有這般追求，我相信能鼓舞新一批導演。尚盧高達早期的有趣之處，是他用自己的角度去拍類型片。直到《阿爾伐城》（Alphaville），已是別開生面，完全按自己的想法剪接和拍攝。布烈遜（Bresson）有他的哲學，杜魯福（Truffaut）有他的浪漫，高達有他的革命，總在問「甚麼是電影？」他們是影評人出身，對電影的整體發展富有理想，所以都在創造自己的電影語言，並成為當代人的啟發。但時至今日，誰會用直覺和想法拍出一部代表自己的電影呢？

所以我把劇本當成時間的魔術，人的每分每秒都可以按著自己的想法流動。人最終是陷於自我困境，進退不得。創作人則要掌握這困境是怎樣造成，以及用甚麼方法應對，甚至不一定是走得出來。用電影來說，如果作品只講議題，沒有講到是甚麼造成人的困境，隨後拋出一個答案，大家跟從便緩解了焦慮，到頭來就是逃避主義的力量。這跟消費一樣，感覺給了錢，就要等價換取。配上「情緒價值」之類的名詞，甚麼都被量化，這一切都是困境。而最大的困境是人變得被動，任何動機都是外界給予的。不是說看完電影或舞台劇，就會主動起來，但至少會讓你想到一些從未意識到的事物。當大多數人默認一天有二十四小時，藝術告訴你一分鐘可以有千萬分鐘，一小時不應該是墨守成規的一小時。今年我寫《薛寶釵，這個人》，《紅樓夢》已存在270年，我從1982年開始排演《紅樓夢》，李心潔至今也有一定歲數，是那麼多時間混雜、累積、重疊，甚或分裂。

問：所以藝術家用創作拆解人生困境？

林：應該這麼說，創作不是拿來拍電影、排戲的，而是面對人生困境。總有人認為自己不需要創作，卻明明身陷人生困境，那誰來幫他呢？究竟對付困境的方法從何而來？應該是從你拿起一杯熱檸檬茶開始。你不只是一口氣喝掉，而是想起很久以前，你去過一個地方，那裏有個荷塘，荷塘裏有花。這些回憶和聯想，會令你的人生隨時有個漩渦，或是泛起漣漪。說來香港有種模式，是中學到大學階段，會容易接受文化經驗，可是一旦有生活擔子，開始養家糊口了，藝術便化為一種鄉愁。哪怕是所謂「文青」，有些作品幫他們度過了生命中寂寞的時候，但他們能否找到和這些作品真正的聯繫？那種聯繫可是足以和自己對話一輩子。

問：你的創作則走向故事新編，似乎是閱讀後轉化？這次改編《紅樓夢》為何選薛寶釵為切入點？

林：這關乎甚麼叫閱讀，應該說不只是讀到，而是讀了進去。若翻開原著，不同角色都面臨世俗的愛恨或風波，薛寶釵的位置很吃重，卻幾乎沒有自己的故事。只有作為林黛玉替身的那場「掉包計」，但她依然只是較為次要的角色。在這個時代演繹薛寶釵，實際上是探討何謂「他者」。現在是他者消失的年代，因為人人都很恐懼。另外，他者是因應自身性特質（Sexuality）作出的表達方式或思維模式。你能否接受自己他者的一面？真的擁抱了這一面，又會怎樣看待自己的不同之處（Difference）？為甚麼差異化在當今時代會被否定？大家都盡量希望得到別人的喜歡，能不能要求自己不被喜歡？這些浮想都形成了《薛寶釵，這個人》。試問有人想做賈寶玉嗎？有。有人想做林黛玉嗎？有。晴雯呢？都有。想不想做薛寶釵？可能無人回應。

問：在你的劇場裏，媒介越來越多，包括AI生成影像或角色拿起攝影機，《薛寶釵，這個人》有沒有一貫的形式？

林：有的，剛才有說，這齣劇是從「大家怎樣看薛寶釵」延伸出來，追問甚麼叫「怎樣看一個人」？你又怎樣看自己？看自己除了照鏡，也靠手機。特別是手機發出訊息，接下來別人對此作出反應，這就是一面鏡子。我給別人看的，是一個人設。如此人設，是知道別人想聽甚麼、怎樣良好表達的情況下，所選擇的途徑。很多時，我們是透過別人的眼看自己。何時能真正看到自己？這成了一個很大的問號。因此，我的舞台劇中，鏡頭非常多。連畫幅比例都在變，時而隨機，時而設計。當你望向真人是一個角度，轉向屏幕又是另一個角度。

問：你改編《紅樓夢》至今，覺得自己和原著的距離是更近了，還是更遠了？說近是因為不斷重返，說遠，則是因為每一次演繹，你都注入嶄新的視角。

林：一定是近了。試想甚麼叫「遠」，是做著做著，覺得不需要再做了，甚至超越或邁向新階段。但《紅樓夢》是我永遠都修不完的學分，裏面的他者角度，在我看來永遠成立。

問：關錦鵬導演常說拍電影要「既遠且近」，身為和他合作過的夥伴，你怎麼解讀這說法？

林：之於我的作品，我從不停滯在一個線性的時間。即使兩人對話，我也許會安排三個人飾演同一個人。這是為觀眾製造疏離感，讓他們明白眼前所見並非模仿真實，而是藏有大量角度，甚至挑明那是一場戲。觀眾才剛投入，又抽離出來，似乎很難適應，但這樣才看得更宏觀。本來很窄，卻變得開闊，這就是「既遠且近」。無論事情對錯、人物好壞，都應該從不同角度考慮。《薛寶釵，這個人》有場戲，是兩個演員分飾薛寶釵和林黛玉，導演不斷說對方的好話，從中離間。我卻沒有將場面放在舞台中間，反而讓角色坐在台上，另外拍攝了對話，投射在他們頭頂。導演說到誰，那人便被亮燈照耀。變相地是權力彰顯，演員成了扯線木偶。這種觀看的方式很遠，和現實生活有距離。但你會經歷「自問」的過程，不再單方面接收，自身和戲劇的關係便拉近。

問：以往你的舞台劇也有邀請電影演員，這次再度找來李心潔，是想延續她的銀幕魅力？抑或想帶出不同特質？

林：我們很久沒合作了，未免有種好奇。我一直覺得她有點像茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）。當然這次不是拍電影，這四個禮拜工作下來，我更重視李心潔這個人本身，而且演員沒有鏡頭，相當於換了表演渠道，狀態肯定有別。

問：你一向有推出舞台映畫，甚至進入戲院。有沒有想過在電影節展映？還記得我第一次看到你的舞台映畫，想起英瑪褒曼（Ingmar Bergman）拍莫札特的《魔笛》（The Magic Flute），你又剛好是改編名著。

林：《魔笛》是真的歌劇電影，雖說我的舞台映畫在剪接上已偏向電影，但對演員而言，逐個鏡頭拍攝才像電影。現在是一鏡到底，不是逐一鏡頭處理。演員無法拍多個鏡頭，更不知道自己哪些演繹被拍到，心情上自然不是同一回事。

問：香港的音樂劇如《大狀王》非常熱賣，但歌舞片似乎毫無起色，乃至陳可辛拍《如果·愛》也並不相信百老匯式的歌舞表達。你認為當今年輕人可以想像拍歌舞片嗎？

林：這跟個人興趣有關，若導演本人有興趣，他就會發明出來。高達心目中音樂片的樣子是《女人就是女人》（A Woman Is a Woman），再說音樂劇本身，也是各式各樣的。積葵丹美（Jacques Demy）喜歡三十年代的荷里活歌舞片，但他的《秋水伊人》（The Umbrellas of Cherbourg）沒有舞蹈，卻有調度。只要導演想好為甚麼他要用音樂劇表達，而其他類型不行，也就未嘗不可……這終歸是一種說故事的方式。

問：又到最愛電影（All-time favorite）的環節，不妨詳談一下。

林：先是《羅目的黃昏》，張律導演拍得太有神采了。原來人可以放在這麼一個位置，聲音可以這麼用。不能說是多大啟蒙，卻用不同方式處理時間。然後《世紀末遇見你》（End of the Century）很符合我的創作興趣，也就是雕塑時光，而且角度非常生活化。《盛夏餘燼》（Afire）亦很精彩，基斯頓柏索（Christian Petzold）的故事往往有神話底色，既拉遠我們和現實之間的關係，卻推近了我們和自己的來處。還有《旅人的需要》（A Traveler’s Needs），看這部戲時我就像一條橡皮筋，卻是越拉越鬆。原來沒有目的地相處，就會感覺時間是開放的。安祖拉雪娜歷（Angela Schanelec）的《午後》（Afternoon）也有點相似，同樣打開了另一種時間觀。我總希望電影帶我去遠方他鄉，《盛夏餘燼》的發生地很遙遠，《羅目的黃昏》同樣去了不熟悉的地方。

《薛寶釵，這個人》

日期：11月13日至11月15日

時間：晚上7時45分(13-14日)及 下午2時45分(15日)

地點：香港葵青劇院演藝廳

查詢：https://www.eldt.org/

【鳴謝】

林奕華化妝及髮型：Kyo(宣傳照)

相片拍攝：TR Concept and Visual Atelier