金秋限定蟹宴！上環精緻淮揚菜館：蟹粉花膠燴粉皮、蟹粉鳳尾蝦多士、魚子醬蟹粉鮑汁肉餅

秋風起，又是一年一度品嚐大閘蟹的黃金季節。古語有云：「九月圓臍十月尖，持螯飲酒菊花天」，秋意漸濃之際，正值大閘蟹肉質最為飽滿、膏脂最為甘香的美妙時刻。愛吃如我當然要把握時機，於是上星期便來到位於上環、主打精緻淮揚菜名店「江蘇銘悅」來一頓大閘蟹宴，餐廳一直秉持嚴選優質時令食材的原則，將傳統江南風味與現代烹調美學完美融合。今次他們推出的金秋大閘蟹限定盛宴，從前菜、湯羹、主菜、點心到甜品，處處巧妙融入甘香豐腴的蟹粉，為食客呈獻一場由頭鮮到尾的極致蟹宴體驗。

連續四年，心之所向依舊是「江蘇銘悅」的大閘蟹與蟹粉盛宴。原因無他，只因這裡的出品始終驚豔。今年亦不例外，聽著食友們盛讚今年大閘蟹特別肥美，這份期待便更顯濃烈。安坐好後先來一杯大閘蟹的黃金拍檔「古越龍山」二十年陳釀，那醇厚多層次的酯香不僅完美去除大閘蟹的土腥，更將滿滿的蟹膏、蟹黃與細嫩蟹肉的天然鮮甜加倍提升。

魚子醬海鹽燻蛋 – 晚餐由幾款精緻前菜揭開序幕，大廚以海鹽煙燻溏心蛋搭配矜貴魚子醬，蛋香、煙燻香與魚子醬的鹹鮮在口中抑揚頓挫，簡單地討人喜歡。

雙色鎮江肴肉 – 之後來了一道傳統江南名菜 鎮江肴肉，肉質晶瑩剔透，伴隨鎮江黑醋的微酸香氣，口感爽滑而不膩。

熟醉羅氏蝦 – 最後一道前菜用上肥美的羅氏蝦入饌，蝦肉鮮甜彈牙，經酒香浸透後鮮味更加香濃。

茭白絲龍鳳羹 – 大廚將當造的茭白切成細絲，搭配鮮美的雞絲與海鮮慢火熬製，加入大量蟹粉提鮮，湯羹濃郁而不失清甜，口感層次極其豐富，喝罷，暖身又暖心。

清蒸大閘蟹 – 來到金秋主角大閘蟹登場，雖然今年蟹季開鑼較晚，但踏入十一月，正是品嚐公蟹的絕佳時機。當晚的大閘蟹隻隻爆膏流油、肉質鮮甜飽滿，原汁原味地展現出濃郁甘香。再搭配一口「古越龍山」二十年陳釀，蟹香與酒香完美交融，好吃得念念不忘。

蟹粉鳳尾蝦多士 – 這道經典粵菜在大廚手中換上全新感覺。嚴選彈牙飽滿的鳳尾蝦製成多士，高溫油炸至金黃酥脆、外衣輕盈不膩，一口咬下，先吃到多士的酥脆與蝦肉的鮮甜細嫩，緊接著，表面厚厚的一層自家手工拆製蟹粉瞬間化開，濃郁的蟹黃脂香與鮮味在口中交織迸發。外脆內嫩、層次分明，每一口都是極致的享受。

蟹粉花膠燴粉皮 – 之後來了一道兼具滋補與豐腴的蟹粉菜式，厚糯彈滑的花膠含有豐富膠質，與吸滿金黃蟹粉精華的粉皮一同細火慢燴，粉皮來得滑溜透光，每一口都完美包裹著濃郁的蟹黃脂香，入口先是粉皮的軟糯，接著是花膠的彈牙與綿密，無論味道和口感都極具層次。

鹹肉百葉煮塔菜 – 經歷了多道濃郁的蟹粉菜式，急需一道清新蔬菜來平衡一下，充滿家常風味的鹹肉百葉煮塔菜正好適時送到，吸收了鹹肉香的百葉與清甜脆嫩的塔菜相輔相成，完美平衡了整體的油潤感，清爽又解膩。

蟹粉小籠包 – 來到點心時間，小籠包來得皮薄餡靚，輕輕一咬，緊緊鎖住的鮮甜肉汁與熱騰騰的金黃蟹粉瞬間在口中湧現，濃郁的鮮味與肉香完美交織，鮮度滿滿，讓人一吃傾心。

魚子醬蟹粉鮑汁黑豚肉肉餅 – 壓軸登場的是充滿驚喜的創意點心。主廚將尋常的家常肉餅精緻化，圓潤的餅皮內包裹著濃郁的鮑汁黑豚肉，肉餅中更夾著滿滿的黃金蟹粉，一口咬下，肉香、蟹鮮與鮑汁融為一體，表面更以矜貴的魚子醬點綴，完美將平民美食昇華至頂級餐飲的精緻菜式。

薑茶湯圓 – 品嚐完性寒的大閘蟹菜後，一碗驅寒暖胃的傳統薑茶湯圓絕對不可或缺，微辣辛香的薑茶完美中和了寒氣，搭配軟糯流心的湯圓，入口暖心、暖胃，為當晚豐盛的金秋蟹宴畫上圓滿句號。

江蘇銘悅 Jiangsu Club

地址 : 上環干諾道中130-136號誠信大廈2樓

電話 : 6230 8973