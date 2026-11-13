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不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累
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不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

TEXT:DIVA編輯部PHOTO:官方圖片

　　在一年中日照最短、寒意最濃的歲末時節，我們總會在心底默默渴望一處能將喧囂隔絕在外的庇護所。那裡不需要過多的言辭與璀璨裝飾，只要有溫暖的燈光、乾淨的氣味，以及能讓人安心放鬆的角落，便已足夠。

 

　　今年冬季，Aesop 延續一貫體貼入微的送禮哲學，以《此刻相擁》為主題推出全新季節限定系列。其中最引人駐足的，便是那只被輕輕放上返鄉火車行李架上的——「Aesop 感官漫旅箱」倒數月曆。

 

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

 

行李架上的銀色旅箱：盛裝回家的路與期待

 

　　有別於市面上常見、充滿浮誇噱頭的節日倒數月曆，Aesop 的設計總是帶著一份克制的詩意。在品牌的冬日短片中，一隻素雅的銀色旅箱跟著一家人踏上火車、踩過覆滿白雪的鄉間小路，隻身奔向等待著彼此的屋檐。而這款倒數月曆，便化作了這趟旅程的延伸。素雅的銀色外盒內，靜靜收藏著十三件充滿迷人草本與木質香氣的經典創作。

 

　　你可以依循日子，每天懷抱著一絲期待打開一格抽屜；也可以在某個覺得有些疲憊的深夜，順從內心渴望被撫慰的直覺，一次探索這些備受喜愛的感官驚喜。

 

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

 

漫旅箱中的感官風景：細數深植人心的植物與香氣亮點

 

　　細細探究這份漫旅箱中的選品，每一件都是 Aesop 陪伴日常的溫柔證明。陪伴無數人度過乾燥冬夜的經典代表——賦活芳香護手霜，在今年換上了銀色限定鋁管包裝，將柑橘、迷迭香與大西洋雪松的草本氣息揉進掌心，每一次塗抹都像是在冬日森林深處進行了一場深呼吸。除了手部與身體的溫潤潔淨護理，讓肌膚在嚴冬中依然保有被悉心呵護的柔潤觸感外，備受推崇的 Lucent 勻彩煥采精華 亦悄然藏於其中，以維他命 C 與精準調配的植物成分，為經歷日夜奔波的疲憊肌膚注入純粹而穩定的光采。漫旅箱中同時交織著多款令人心安的室內芳香與個人香氛作品，當沉穩的木質、大地與草本香調在房間內緩緩擴散，原本冰冷侷促的室內空間，瞬間轉化為能夠卸下防備的避風港。從基礎的保養到純粹的植物精油配方，每一款選品皆不含過度繁複的化學添加，而是給予身心最真實、最無負擔的滋養。

 

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

 

用氣味與觸感，輕輕接住一整年的奔波

 

　　從植物精油與科學成分完美結合的配方，到每一處因地制宜的空間哲學，Aesop 始終專注於人與日常之間的連結。這套倒數月曆不說一句多餘的話，卻在打開它的每一個瞬間，靜靜地陪伴你梳理纷乱的思緒。它像是一封寫給自己的冬日情書，提醒著我們：在經歷了一整年的奔波與忙碌之後，你永遠值得停下腳步，把自己好好地照顧一遍，在純粹而自然的芬芳中，安頓好疲憊的身心。

 

不說一句多餘的話！Aesop倒數月曆用十三件感官驚喜，接著你一整年的疲累

Tags:#Aesop#感官漫旅#倒數月曆#保養品#芳香療法#植物成分#限量版#冬季養生#自我照顧#高端美妝#香氛#天然保養#旅行主題#節日送禮#極簡設計
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