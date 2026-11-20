《第四幕》談舞台劇導演被事業和感情纏繞得暈頭轉向，雖然是 從業者角度，文本和節奏都力求緊湊。對比各種外語片的戲中戲，譬如《子彈橫飛百老匯》 (Bullets over Broadway)、直接從舞台劇改編的《玩謝大導演》 (Venus in Fur)、致敬粉紅電影的《撩亂的裸舞曲》，《第四幕》更好理解，溫情、燃情、愛情融為一體。觀眾不必費勁，也能投入戲劇世界的紛爭。這次對談中，導演王德健暢敘了這些角色的新舊恩怨，以及製作細節的得來不易。

問：朱相楠

王：王德健

問：你平日有看舞台劇嗎？呈現戲中戲時，有考慮過甚麼舞台風格？

王：我不會說自己是舞台劇迷，拍電影是各類型都會涉獵，需要大量資料蒐集。我先是帶幾位主演觀摩好幾齣舞台劇，並認識了German（張文禮）、大康老師（李頴康）等戲劇界的朋友。至於舞台劇類型，要麼是原創劇作，要麼是廣為人知的經典。我最終選了原創一台戲，來反映歐文（馮德倫 飾）的過去，這種結構能帶來虛實交錯的效果。

問：你想要怎樣的一種舞台美學？

王：大致上顏色鮮艷，或者說是大面積的用色。因為漢娜（袁澧林 飾）作為戲中的演員，飾演著不同角色。我希望用顏色去區分這些角色，引領著觀眾代入。具體的舞台設計，是偏向簡約、當代的。期間思前想後，曾選用沙漏為設計元素，來突顯時間性，甚至想像過先鋒派的設定。這取決於我想怎樣塑造歐文這個人，究竟他做甚麼作品。最終考慮到觀眾吸收的門檻，以及美感上更直觀，得出了現有的風格。

問：戲劇老師是怎樣幫演員入戲？整個過程有甚麼要素？

王：以袁澧林和馮德倫為例，他們需要各種肢體語言的磨合，包括走位和形態。其中的綵排場面亦同等重要，觀眾能稍為抽離，感受到排戲和真實上演的差別，但都是遵從舞台劇的表演風格， 並根據文本選擇形式。此外的要素是訓練聲線，片中台上的演員不戴話筒，聲線要夠洪亮，才能傳到最後排的觀眾。

問：這齣戲有傳統電影的對白，也有舞台劇的台詞，兩者切換是否很難調節？

王：構思對白是很自然的事，說白了，就是一個人演戲，所有人都演一次。當你來回不同角色，便能想像到他當下該說甚麼、會怎麼想，再用「曲筆」（不直接點明 ）表現出來。我認為人與人之間難免暗示，這些角色也絕不是直來直往。如果說台上台下的分別，台上用詞會更正式、偏向書面，要怎麼和他們日常生活的對白扣聯，這點比較花心思。

問：這次三位女主演都各具份量，而且在戲中有不同程度的交鋒。眼前的人物形象，是選角階段已敲定嗎？

王：沒錯，這次三位女演員年齡段有別，特質也不同。我本來創作的幾位角色，各自都富有個性。整齣戲之所以形成，是她們不同性格和特質碰撞而成的火花。漢娜這角色是我特別寫給袁澧林，我們相識於微時，我總期待著她另類的表演。然後胡杏兒 （飾 蘇蔓菱）和爾冬陞監製曾合作過節目，我們也就相約談劇本。胡杏兒的氣場很適合這角色，那天見面後，我看她的背影就感覺是戲中人。至於周秀娜（飾 Tracy），以前觀眾熟悉她強硬的一面，這次則展露更多無奈和柔情，卻不忘扶丈夫一把。她在後台的幾段戲演得很實在，和我想像中如出一轍。

問：馮德倫以往執導《老馮日記》，又是充滿幕前幕後的交錯。 他既然接拍，是不是對這題材感興趣？

王：他的說法是這劇本很罕有，不是常見的那種。還有他說自己在飛機上看，難得地順暢讀完，幾乎是一氣呵成。

問：爾冬陞監製會給劇本意見嗎？他如何參與製作？

王：我從十九歲就跟爾冬陞導演工作，合作上早有默契。當然《第四幕》的劇本是很重要的修練，這是我第一次寫劇本。程序上，我會先口述一次，他覺得行得通，這才發展下去。到了分場已感覺充裕，便延伸到劇本。印象中開了兩次會討論劇本，都是從早聊到晚。他不會改故事，主要是梳理細節和過場，除了收尾是真的談得比較久。後來的合作很愉快，他經常來片場。別以為是給壓力！其實是定海神針。

問：《第四幕》後半段的轉折令戲劇張力完全上升，是早有這想法，還是邊寫邊改才發現這方向？

王：我是先想到結局的，對我而言，那有很強的畫面感，而且情緒上也許能為觀眾帶來衝擊。所以這次是從結局開始，慢慢回溯，進一步構想前因。不過和爾冬陞監製探討的收尾，是真的最後一刻角色的去向。我早已認定，這齣戲並非傳統悲劇，縱使不是完美團圓，放下執念也能留下希望。我們便討論起來，到底完場要給觀眾留下甚麼感覺？這種感覺怎麼呈現？往後我用了那首《Happy Together》，是採用那歌名的意思，副歌有所點明，感覺懷有希望，其餘歌詞則與劇情無關。旋律本身也很輕快，能充分表達這份樂觀。我拍這段的時候，就在播這首歌。

問：本片到上海、馬來西亞等多地展映，觀眾反應統一嗎？

王：《第四幕》不倚賴地域性，戲劇元素相對流通。我常常進戲院聽反應，各地觀眾的關注點是一致的。好像兩夫妻的婚姻存亡、劇情反轉，還有各種笑料。戲內大部分明爭暗鬥，都是我將所見所聞加了催化劑，令戲劇張力放大。

問：為甚麼會選在香港演藝學院取景？畫面上又如何運用這空間？

王：我們前一年已開始籌備，但在香港找舞台不容易。好在演藝學院能提供場地，騰出十天拍攝期。調度上，一般看舞台劇是固定視線，但電影則多角度呈現。例如結局高潮處，情緒最為激昂。鏡頭能跳到台上，再回到後台、樓梯等空間跟拍，運鏡強調穿梭感。歐文這邊廂心緒混亂，台上用另一種表演方式轉達。鏡頭前後連貫、動感為主，盡量令劇情起伏一氣呵成。

問：你對戲中戲是不是情有獨鍾？另外談談你最喜歡的電影。

王：我看過不少戲中戲的電影，但並非只執著這類題材。當初有人告訴我《Drive My Car》有點類似的味道，於是我至今未看。說到最喜歡的作品，第一齣肯定是《阿甘正傳》（Forrest Gump）。每次我對電影疑惑或者自我懷疑，重看這齣戲，便會給我勇氣和感動，幾乎是取之不盡的。六十年代的《靈慾春宵》（Who's Afraid of Virginia Woolf?）也很標誌性，伊利沙伯泰萊（Elizabeth Taylor）演出難忘，有賴於全片文戲精彩。還有黑澤明的《用心棒》，明明是歷史已久的黑白片，卻有這麼強的現代節奏，可見技術和文本的超前。最後是《莫負少年頭》（It's a Wonderful Life），不必多言，是很全面的經典之作。

特別鳴謝：

香港演藝學院電影電視學院林均乘博士