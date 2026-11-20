上星期走進中環歌賦街的現代居酒屋 CENSU，出席為慶祝 CENSU 香港五周年而設的六手聯乘盛宴。這場晚宴由 CENSU 香港主廚佐藤峻、CENSU 東京主廚金須郁幸，以及福岡當代料理名廚福山剛攜手呈獻。三位主廚雖然來自仙台與福岡等不同地域、背景各異，卻因對現代創意、優質農產與海鮮本味的共同信念而聚首，並以十道菜細訴當代日本料理的新篇章，一切來得太期待。

自 2021 年落戶中環歌賦街起，CENSU 香港便超越了傳統餐廳的框架，化身為結合新派日式料理、藝術、時尚與生活選物的美學熱點。在主廚佐藤峻的領軍下，品牌除了 CENSU 香港之外陸續開拓其他多元菜系；之後他更回到日本，與金須郁幸攜手創立新派居酒屋 CENSU 東京。一路走來的軌跡，足見主廚實力非同凡響。

另一邊廂，位於九州福岡的 Goh 堪稱饕客追尋當代和食藝術的重要指標。出身福岡的主廚福山剛，自學廚起便奠定了全面的法式料理根基，2002 年創立首間餐廳 La Maison de la Nature Goh，餐廳僅設 14 個共桌席位，在私密氣氛下拉近人與人之間的交流，讓用餐成為一場充滿對話與溫度的體驗。憑藉這份堅持，Goh 獲頒米芝蓮一星，更自 2016 年起八度名列「亞洲 50 最佳餐廳」。福山剛亦先後於 2022 年在曼谷開設 GohGan、2023 年推出全新 Goh，並拿下 La Liste 2026 Discovery Gem Award 等殊榮，足見其在國際餐飲界的影響力。

整晚的十道菜由佐藤峻、金須郁幸與福山剛三位主廚共同構思，上菜節奏充滿起承轉合，既有對當令食材的溫柔致敬，亦藏著令人眼前一亮的重構巧思，每一步都教人細細品味。

Oyster (Goh x Censu) – 首先登場的新鮮生蠔，巧妙運用柚子與三杯醋的辛香為生蠔提鮮，酸香與微辛在舌尖上跳躍，瞬間喚醒味蕾，為整晚定下清爽而俐落的基調。

Bonito Tataki (Censu Tokyo) – 緊隨其後是鰹魚 Tataki 配麥芽烤茄子醬與柚子，炙烤後的鰹魚帶著迷人香氣，麥芽烤茄子醬則提供溫潤深沉的穀物與煙燻底蘊，再以柚子的明亮酸香收尾，層次豐富卻輕盈爽口，絲毫不覺膩滯。

Yuzu Persimmon & Scallop (Goh) – 隨後端上的「柿子與扇貝」盛於柿葉之上，柿葉特有的清香先聲奪人，秋日柿子的甘甜與扇貝的柔嫩鮮美相互映襯，將時令味道濃縮於湯匙之上，簡單討喜。

Crab Chawanmushi (Censu HK & Tokyo) – 到了由 CENSU 香港與東京聯手呈獻的「蟹肉茶碗蒸」，蒸蛋質地細滑如絲，滿載松葉蟹肉、三文魚籽與海膽，多重海洋滋味在溫潤蛋香中層層疊加，鮮味濃郁卻依然保持著茶碗蒸應有的細膩平衡。

Abalone (Goh) – 輪到Goh San的招牌菜式登場，將鮑魚慢煮至軟嫩彈牙，搭配煎得焦香四溢的日本冬菇，底層是充滿海洋氣息的忌廉青海苔義大利飯，亮點是主廚淋上以鮑魚肝熬製的濃郁醬汁，並輕輕撒上一層海苔與抹茶微粉添香，將法式燉飯的醇厚與日式山珍海味完美結合，一吃愛上。

Amadai (Goh) – 另一道「甘鯛」則完美示範了火候的精準掌控。Goh San 將魚皮半煎炸至魚鱗片片立起，口感酥脆無比，魚肉卻依然保持水嫩多汁；碟邊點綴著清雅的食用菊花，正好制衡魚油與肉質的膩感，讓味覺節奏多了一份優雅而細膩的變化。

Aged Three Yellow Chicken (Censu HK) – 進入主菜環節，香港 CENSU 的鎮店名物「熟成三黃雞」份量十足，兩人分享半隻份量來得剛剛好。經過精密控溫熟成的三黃雞，雞皮烤得金黃薄脆，雞肉鎖住了濃郁的肉汁與香氣，肉質嫩滑而富彈性，每一口都是純粹的禽香美味。

Paella & Curry (Goh x Censu) – 來到主食時間，先有Goh 與 CENSU 聯乘創作的「蟹肉咖喱燉飯」，造型有點像我們從小吃到大的「鴛鴦炒飯」，蟹肉和燉飯各放一邊，吃時把飯和蟹肉拌勻。一啖入口，能嚐到濕潤的燉飯充滿著日式咖哩香氣，當中還夾雜著金黃、香脆的飯焦，海鮮的鮮甜與咖喱的辛香完美融合，口感飽滿順滑，好吃得念念不忘。

Duck Cup Ramen (Goh x Censu HK & Tokyo) – 而當晚最令人感到驚喜的菜式，莫過於壓軸主食「鴨湯杯麵」。近年不少高級餐廳都愛在主食部分跳脫傳統擺盤，將日常街頭滋味融入 Fine Dining 之中。三位主廚特別訂製了印上可愛插畫的 CENSU 專屬紙杯，裡面盛載着以鴨骨慢熬而成的清湯，入口清潤卻蘊含醇厚底蘊，再襯上細緻麵條、粉嫩薄切生鴨肉與特製醬汁。平凡的杯麵形象，在三位主廚的匠心玩味下散發出全新魅力，暖胃之餘更添一份輕鬆趣味。

Vanilla Miso Brulee (Goh) – 來到甜心時間，Goh San 為大家預備了一款創意十足的甜食「雲呢拿味噌配醬油粉末、白玉麻糬與焦糖爆谷雪糕」。雲呢拿的甜美與味噌的發酵鹹香交織出奇妙平衡，醬油粉末帶來意想不到的鹹鮮點綴，白玉麻糬提供軟糯口感，最後再以焦糖爆谷雪糕的香甜與冰涼收尾，為盛宴劃上完美句號。

這場只限於11月10及11日晚上呈獻的五周年六手聯彈晚宴，每位定價HK$2,288。這場盛宴之所以令人難忘，不僅在於食材的奢華或技法的精湛，更在於三位主廚之間毫無保留的默契與熱情，讓人更加期待Censu之後五年的無限可能。

CENSU

地址 : 中環歌賦街28-30號地舖

電話 : 29977009 / 98875592 (WhatsApp)