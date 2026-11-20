乾冷的天氣一到，肌膚往往比我們更早察覺季節的轉變——臉頰容易乾澀緊繃、膚色顯得暗沉，連帶手肘、雙手與全身也跟著缺水起乾紋。與其把冬日保養當成一場急著補救的清單，不如把這段時間變成放慢腳步、重新調整膚況與感官的日常儀式。以下整理了四款在質地、成分與使用體驗上各有亮點的冬日護膚提案，從肌底修護、素顏透亮、柑橘花香「以油養膚」到輪廓緊緻，用最舒服易懂的方式，陪肌膚穩穩度過乾燥季節。

用純粹配方，找回冬日素顏的通透感

到了年末與冬日，換季帶來的乾燥、泛紅、暗沉與粗糙很容易讓人覺得上妝不貼服。SK-II 2026「皇牌晶透套裝」集結了日常實用的三款單品，主打讓肌膚回到穩定、透亮的狀態。核心成分 PITERA™ 源自天然酵母發酵，含有多種胺基酸、維生素與礦物質，結構與肌膚本身的保濕因子相近，因此很好吸收，能幫忙穩住膚況、改善乾燥與暗沉。套裝裏的護膚精華適合打底或局部濕敷急救，搭配極緻光蘊煥亮精華針對容易暗沉的部位加強提亮，最後以 SKINPOWER 煥顏能量精華霜鎖住水分與彈潤感，讓冬日素顏也能看起來乾淨有光采。

把清新香氣與「以油養膚」揉進冬日儀式

冬天不只臉部需要照顧，雙手、手肘、腳跟與全身肌膚在乾冷天氣下也容易起乾紋。RMK 這組柑橘花香系列把「以油養膚」做得輕盈不黏膩，前調有香橙、西柚、檸檬與羅勒的清爽，中調轉為橙花、玫瑰與茉莉花，尾調則以丁香收尾，聞起來舒服自然、很有層次。洗澡時可用沐浴啫喱〈柑橘花香〉溫柔洗淨並保留水潤感；洗後塗上柔潤身體精華乳液，乳液推開後會轉化為柔潤油感，替乾燥部位補水鎖水；白天則可隨身帶著柔潤護手精華霜，吸收快不沾手。若想加強臉部保濕與妝前服貼度，極萃修護按摩肌底油結合了油分與保濕成分，既能軟化角質、幫助後續保養吸收，也能順便做簡單按摩。

在日夜更迭中，養出細緻的原生光澤

冬日想把膚況養得細緻有光澤，關鍵往往在於早晚節奏的拿捏。SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX晶鑽奢寵系列以日本伊吹山延命草為核心修護成分，讓日常保養多了一份不疾不徐的儀式感。早晨或需要提拉輪廓時，可以先用晶鑽煥亮再生緊膚精華打底，接著抹上豐盈卻能快速融入肌膚的晶鑽煥亮再生修護乳霜，再以晶鑽煥亮再生眼霜輕點眼周修飾疲態；到了晚上若偏好輕透零負擔的觸感，換上全新晶鑽柔亮再生修護乳霜輕輕推開，隔天醒來就能感受到水潤緊緻的透亮感。

從肌底撐起彈力，讓輪廓線條更俐落

隨著時間與作息影響，臉部除了乾燥，有時也會覺得線條不夠緊實、少了那種澎潤感。ELIXIR 專注於膠原蛋白保養，這次升級的幹細胞膠原緊緻面霜，重點在於從肌底強化支撐力，讓肌膚摸起來更緊緻有彈性，並養出品牌標誌性的自然「水玉光」。配方融入玫瑰果、鳶尾根、迷迭香、甘草、覆盆子與地榆等植萃精華，搭配膠原緊緻與再生成分，幫助照顧肌膚彈性與飽滿度，讓臉部輪廓看起來更精神、立體。搭配附送的提拉棒在塗抹面霜時順著臉部線條輕輕按壓，既能放鬆緊繃的臉部肌肉，也能讓日常保養多一點療癒感。

讓胜肽與水分層層滲透，把冬日疲態收進日常

冬日氣候與作息變化容易令肌膚流失水分與彈性，線條看起來少了幾分飽滿與光采。源自德國的高奢臨床護膚品牌 AUTEUR 正式登陸香港，並於 JOYCE Beauty 獨家呈獻 Definitive Collection。品牌於 2021 年創立，以「訊號疊加技術」（Signal Stacking）與多重胜肽配方為核心，透過微囊包覆技術結合生長因子三肽、膠原交聯胜肽、EGF 複合物、神經醯胺與多種活性成分，著重從多重細胞層面支援肌膚自我修護、深層補水與緊緻度，打破傳統單一成分與單純抗老的框架。其中 Definitive 膠原蛋白激活精華直擊緊緻與彈性的結構根源，融合胜肽訊號傳導與抗氧化防禦，幫助重塑肌膚密度；而 Definitive 透明質酸激活精華液結合五種不同分子的透明質酸與再生膠原重塑胜肽科技，為肌膚注入多層水分修護與柔滑觸感，讓冬日護膚在精準科技與感官體驗之間取得平衡。

