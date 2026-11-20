向來是全球室內設計與家具風向標的米蘭國際家具展（Salone del Mobile.Milano），這次玩起跨界實驗，把「家具」與「時裝」放進同一個對話框。由意大利外交與國際合作部發起、米蘭國際家具展合作呈獻，並由建築設計團隊 Palomba Serafini Associati 策劃的展覽《ABITO》，繼四月在米蘭首演後正式移師香港 DesignInspire 創意設計博覽。展覽名稱「ABITO」在意大利文中意指服飾，而香港特別版《ABITO/HK》更進一步打破時裝伸展台與生活空間的界線，並加入香港本地設計師作品，讓意港兩地展開一場跨領域的風格對話。

為甚麼家具展要談時裝？策展人 Ludovica Serafini 與 Roberto Palomba 點出了一個迷人的觀察：從十九世紀末至今，女性一步步走進公共空間、追求身體自主，衣著也從繁複的高級訂製服（Haute Couture）走向更自由俐落的成衣（Prêt-à-porter）；與此同時，我們日常坐臥的椅子、燈飾與居住空間也跟著鬆綁，從少數精英的工藝走向走入大眾日常的設計。

走進寬敞的橢圓形展場，觀眾就像走進一條立體的時間長廊。一邊是來自 Quinto-Tinarelli Collection、橫跨逾一個世紀的珍貴歷史服飾，每一道剪裁與布料都在記錄特定年代的審美與女性姿態；另一邊則是至今仍在生產的「意大利製造」經典家具與家品，見證好設計如何經得起時間考驗。貫穿其中的，還有建築師 Roberto Palomba 親自拍攝的攝影作品，把「人、衣著與空間」的關係定格成富有電影感的畫面。

在兩股力量的對照下，展覽最耐人尋味的張力隨之浮現——時裝敏銳地捕捉當下最鮮活的時代情緒，家具則以穩定耐看的線條陪伴長久生活。而展場中央特別劃出的本地設計專區，更把香港創意先驅與新晉設計師的作品置於這場意大利百年美學對話的核心，讓本地創作語彙與米蘭設計精神在同一空間裏互相呼應。對喜歡時裝史、經典家具或空間美學的人來說，這不僅是一場看展，更像是一次重新審視「我們如何穿著、又如何居住」的靈感散步。

《ABITO/HK》

日期： 即日起至 2026 年 11 月 21 日

地點： 香港會議展覽中心展覽廳 3D-E（DesignInspire 創意設計博覽）