在古典芭蕾的嚴格規範與當代視覺文化之間，總有一種微妙的張力——有人選擇守住經典舞碼的秩序，也有人試圖把身體帶向更開闊的空間。隨著朱利安・麥凱（Julian MacKay）以客席首席舞蹈員身份加盟香港芭蕾舞團（港芭），並在 2026/27 舞季先後參與兩部演出，本地觀眾得以在冬日與初春的劇場裏，近距離看見這位舞者如何在不同舞團、古蹟與當代語境之間移動。

出生於美國蒙大拿州利文斯頓的朱利安，十一歲便前往俄羅斯入讀莫斯科大劇院芭蕾舞學院，成為首位在初級與高級部皆獲頒文憑的美國舞者，隨後也在俄羅斯戲劇藝術學院取得芭蕾大師及編舞學士學位。在嚴格的古典訓練之外，他早早走上國際賽事舞台，曾獲瑞士洛桑國際芭蕾舞大賽獎項，並在連續五項國際芭蕾舞大賽中奪牌。此後，他的身影出現在倫敦皇家芭蕾舞團、米哈伊洛夫斯基劇院、三藩市芭蕾舞團與巴伐利亞國家芭蕾舞團，客席足跡亦延伸至東京 K-Ballet、羅馬歌劇院、阿斯塔納歌劇院及希臘國家芭蕾舞團等。無論是《天鵝湖》、《睡美人》、《吉賽爾》還是《羅密歐與茱麗葉》，他都在古典程式與戲劇情緒之間尋找著自己的身體語彙。

離開鏡框式舞台的日常，朱利安也常把舞蹈帶進意想不到的場域。他曾走進日本法隆寺、醍醐寺等聯合國教科文組織世界遺產地演出，也曾在慕尼黑現代藝術陳列館與維也納美景宮等藝術機構登台；同時，他也是首位獲邀成為卡地亞與唐培里儂品牌摯友的男芭蕾舞者。在古蹟、美術館與當代奢華語境之間游走，讓他的表演多了一種跳脫單一劇院想像的開放感，也讓古典芭蕾有機會與不同背景的觀眾相遇。

談到他即將在港芭亮相的兩部作品，節奏與氣質各有不同。《胡桃夾子：香港聖誕之旅》由藝術總監衛承天編舞，巧妙地把十九世紀初的香港歷史風貌、自然生態與在地情懷融入柴可夫斯基的音樂之中，將經典舞劇重新打造成致敬本土文化的聖誕製作。自首演至今已來到第六年，這部作品不僅成為香港每年不可或缺的節慶盛事，更曾於去年達成第一百場演出的里程碑，並獲《南華早報》譽為獻給香港的璀璨情書，亦曾於 2024 年奪得聯合國教科文組織「卓越之星」獎及第十二屆「香港精神獎」文化貢獻獎。朱利安今次將在部分場次分飾糖梅仙子護衛與冰雪國王，與一眾港芭舞者同台亮相。

緊接在明年 1 月重演的《海盜：破浪英雄！》，則改編自浪漫主義文學泰斗拜倫勳爵（Lord Byron）1814 年的同名敘事詩，並由前波士頓芭蕾舞團藝術總監安娜瑪麗・賀姆斯根據佩蒂巴及謝爾蓋耶夫版本改編編舞。劇作圍繞瀟灑海盜戀上美艷婢女的驚險愛情故事展開，集冒險、喜劇與浪漫元素於一身，並以炫技舞蹈為亮點；這齣航海之旅於 2018 年公演時，更曾於香港舞蹈年獎中斬獲四項大獎。朱利安將於今次重演中客席出演男主角干萊德，展現充滿戲劇張力與技巧的演繹。從過往在《Shape of Grace 芭蕾群星薈》首度於港芭登場，到如今以客席首席身份再次回到香港，這趟舞季行程為本地觀眾留下了一個值得走進劇場留心的理由。

《胡桃夾子：香港聖誕之旅》

日期及時間： 2026年12月11至13、18至20、22至26日晚上7:30（現場音樂）；12月12、19至20、24、25至27日下午2:30（現場音樂）；12月13日下午3:00（現場音樂）；12月15至17日晚上7:30（錄音伴奏）。

朱利安・麥凱出演場次： 糖梅仙子護衛（12月11、13日晚上7:30；12月20、25日下午2:30）；冰雪國王（12月16、18、23日晚上7:30）。

地點： 香港文化中心大劇院。

票價：HK$180至 HK$1,280（門票現於城市售票網有售）

《海盜：破浪英雄！》

日期及時間： 2027年1月29日（五）晚上7:30；1月30日（六）下午2:30及晚上7:30；1月31日（日）下午2:30。

朱利安・麥凱出演場次： 2027年1月29日晚上7:30及1月31日下午2:30。

地點： 屯門大會堂演奏廳。

票價： 票價為HK$200至HK$450（早鳥門票現於POPTICKET有售。）