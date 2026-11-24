相信不少人也曾試過，晚上愈來愈難入睡、睡眠永遠不足，早上起床時，肌膚更失去光澤。大家有沒有想過，原來與「手機」有關？

我自己和許多人一樣，日間營營役役，奔波勞碌，到了晚上，人已疲累不堪，但有時候就是不想睡，反而「報復性熬夜」，拿著手機不肯放下。即使半夜無端醒來，第一個反應也是拿起手機，查看電郵和信息、瀏覽社交媒體。這時候，手機螢幕釋放的藍光，正加速皮膚氧化與暗沉，更欺騙大腦，以為仍然是白天，而抑制褪黑激素分泌，讓大腦皮層持續處於亢奮狀態，讓人愈來愈精神。

情緒壓力如何影響面容

除了要留意手機成癮的影響，我亦不時提醒客人，如果帶着焦慮、委屈或怨氣入睡，翌日醒來時，臉容只會暗淡無光。要知道，從中醫養生的角度，優質睡眠講求「心腎相交」——心火下降、腎水上升，氣血才能在夜間順暢運行，完成細胞修復。

如果睡前仍在反芻日間的煩惱、計較得失，導致思慮過度，便會耗傷心血，令情緒緊繃。當大腦無法關機、交感神經持續處於緊繃狀態時，就會讓我們不知不覺間皺起眉頭、咬緊牙關，將執念完完全全反映在臉上。

如果情況長期持續，這股壓力會鎖住眉心與下顎線，導致面部深層筋膜僵硬、淋巴循環受阻，令到下顎線條愈來愈模糊、法令和川字紋愈來愈深，看起來疲憊不堪，甚至帶有「苦相」。由於氣血不通，肌膚失去光澤與彈性，即使搽上昂貴的護膚品亦難有效果。

想要一夜好眠，必須做好睡前關機模式。

睡前啟動關機儀式

想要一夜好眠，擁有好氣色，我誠意推薦大家在睡前30分鐘進行「關機儀式」，幫助自己進入良好的睡眠狀態。

第一步：隔絕藍光

睡前半小時，必須把手機放下，置於伸手觸不到的地方，讓肌膚處於不被藍光干擾的修復環境。將燈光調暗，為視覺神經營造「是時候休息了」的訊號。

第二步：溫和拉筋

花十分鐘做幾個簡單的伸展動作，重點放鬆肩頸與胸口，有助拉開緊繃的斜方肌與頸闊肌，同時鬆開鎖住下顎線的筋膜，讓氣血重新流向面部，臉部線條自然會變得柔和。

第三步：放空呼吸

躺在床上後，將注意力帶回呼吸，緩緩感受一呼一吸之間的節奏。將執念放下，停止內耗與過度思考。

我深信，只要大家願意在睡前放下手機，以簡單的伸展帶動氣血運行，靜下心神，「放過自己」，睡醒後面色自然會回復光采明亮。