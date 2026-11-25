人們每天與不同的空間和物件相遇，卻未必留意它們背後的故事。野花、舊唱片、被遺棄的物品，甚或一幢舊建築，都可能盛載著記憶與情感。香港七場於11月至12月期間舉辦的藝術與設計展覽，從日常生活出發，探索家庭、自然、歷史與城市之間的關係，發掘平凡事物的價值。

承蘭藝術文化機構：典藏展覽《Housekeeping》

承蘭藝術文化機構的典藏展覽第二部曲《Housekeeping》，以家庭與歸屬感為題，呈現五位藝術家的裝置、攝影及雕塑作品。展覽由Ruth Asawa與Olga de Amaral揭開序幕，探討家庭勞動、母職與藝術創作的關係，並延伸至薛瑩、Elene Chantladze及Naiza Khan對家庭記憶、日常生活與女性自主權的思考。當中薛瑩的全新裝置《The Room is Empty, But Pregnant》，以現成物、廢棄物及自然元素組合，為空間注入新的想像。機構近日亦宣布任命陳君妮為首任總監暨策展人，進一步拓展對藝術家及離散社群的支持。

卓納畫廊香港：Rose Wylie 個展《拿破崙與野花》

卓納畫廊則帶來英國藝術家Rose Wylie的香港個展《拿破崙與野花》。Wylie以鮮明色彩及大膽構圖聞名，是次展覽呈現一系列全新野花畫作，將細小植物放大至約184厘米高，讓尋常花卉成為畫面主角。藝術家從花束、自家花園，以至古代植物圖譜汲取靈感，將自然與藝術史融為一體。

高古軒香港：Theaster Gates 個展《替代物》

從自然轉向歷史與物質記憶，Theaster Gates於高古軒香港呈獻《替代物》，利用廢棄消防喉、體育館木板及工業材料創作全新作品。其中《焦油畫作》以藝術家父親從事屋頂維修工作的經歷為靈感，將父子之間的傳承轉化為具體的藝術語言。展覽亦呈現陶土手袋等作品，重新思考日常物件如何盛載記憶與情感，讓平凡材料獲得新的生命。

GOLD：參與式展覽《records》

Serakai Studio於GOLD呈獻參與式展覽《records》，以黑膠唱片的A、B兩面探索聲音與收藏的文化意義。A面「Experimental Sound: Asia」邀請來自香港、東京及曼谷的藝術家、音樂人與研究者，挑選超過250張黑膠唱片、CD及卡式帶，分享影響自身創作的聲音。B面則展出已故藝術家Rutherford Chang的《We Buy White Albums》（2006–2025），呈現其多年來蒐集的The Beatles《White Album》初版唱片。每張唱片都留下獨特的使用痕跡，將流行文化收藏轉化為個人與集體記憶的見證。

Interval Art Space：《All These Eyes Were Mine》

Interval Art Space以《All These Eyes Were Mine》揭開序幕，由Maggie Kwei呈獻、Zoie Yung策展。展覽名稱取自意大利作家Italo Calvino的短篇小說〈The Spiral〉，將每件藝術作品視為一隻觀看世界的「眼睛」，探索不同感知如何隨著收藏逐漸形成，以及作品之間如何在時間流逝中建立連繫。展覽集結19件作品，參展藝術家Kelly Akashi、Mamma Andersson、Lucas Arruda、Leelee Chan、Tap Chan、Rivian Cheung、Mimosa Echard、Lotus L. Kang、Claire Lee、Charles Lo & Chaklam Ng、Zoran Mušič、Shubigi Rao、Hiroshi Sugimoto、Tan Jing、Maria Taniguchi、Evelyn Taocheng Wang及Nicole Wong。透過不同世代與創作背景的藝術實踐，呈現觀看、收藏與理解世界之間的微妙關係。

deTour 2026：「BETTER, NOT PERFECT」

PMQ元創方舉辦的deTour 2026以「BETTER, NOT PERFECT」為主題，匯聚14件本地、內地及海外作品，探索設計如何改善日常生活。焦點包括將冷氣機滴水轉化為降溫霧氣的《SECOND RAIN》，以及利用淘汰海綿製作家具的《Tofu》。首次來亞洲參展的Matty Benedetto亦帶來互動裝置《Department of Everyday Problems / Unnecessary Inventions》，以幽默方式將生活煩惱轉化為創意發明，呈現不斷嘗試與修正的設計精神。

Villa Haw Par：設計展覽《House of Design – A House of Many Worlds》

Villa Haw Par迎來首個設計展覽《House of Design – A House of Many Worlds》，由Arthur de Villepin與Julien-Loïc Garin共同策展，邀請來自巴黎、香港及上海的設計品牌與創作者，呈現家具、紡織及陶瓷作品。參展單位包括法國品牌Pierre Frey、意大利品牌Dedar及香港Altfield Interiors等。透過不同地域的設計傳統，呼應別墅本身融合多元文化的建築特色，並為這座歷史大宅開啟新的文化篇章。