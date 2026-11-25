色彩不只是視覺表層的明暗或冷暖，在跨越時空與文化語境的凝視裏，它往往承載著哲學、工藝與情感記憶。香港藝術館點選即可開啟側邊面板，查看更多資訊首度與 Van Cleef & Arpels 梵克雅寶、巴黎裝飾藝術博物館及里昂匯流博物館共同策展，推出大型展覽「物色對話」，精選逾六百件珍貴藏品，以色彩為線索串連中法美學的不同面貌。

這場跨機構合作以中國傳統「五正色」——赤、青、黃、白、黑——作為切入點。在東方文化脈絡中，五正色各有其象徵與秩序，而當它們與法國高級珠寶世家及博物館典藏並列時，瓷器、漆器、絲織、玉器與珠寶等不同媒材便在展廳裏產生了微妙的呼應。有的作品重在釉色與材質的溫潤光澤，有的則透過寶石色彩與工藝結構展現張力；觀眾走進其中，看到的不是單向的文化解說，而是不同器物與美學傳統在色彩光譜上的交會與對照。

展覽匯集梵克雅寶、巴黎裝飾藝術博物館及里昂匯流博物館的典藏，讓東方文物底蘊與法式裝飾及珠寶工藝得以同場對話。對習慣在日常裏留意器物細節、色彩層次與空間氛圍的觀眾而言，這類跨地域、跨媒材的策展，提供了一種放慢腳步、細看材質肌理與色彩情緒的觀展節奏。

隨著冬日展期展開，這場結合本地館藏與法國借展珍品的展覽，為維港旁的藝文行程增添了一份沉穩而細膩的視覺層次。在赤與青、黃與白、黑與光的交錯之間，色彩成為最直接的語言，邀請觀者在每一件器物前停留片刻，感受中法美學各自散發的獨特氣韻。

物色對話（Conversing Colours）

展期： 2026年12月1日至2027年4月5日

地點： 香港藝術館2樓專題廳

門票： 免費入場，需於地下大堂領取即日指定時段門票