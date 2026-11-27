近年現代韓國料理（Modern Hansik）在國際高級餐飲舞台上大放異彩，不再局限於傳統烤肉或部隊鍋，而是憑藉深厚的發酵工藝，以及精緻的當代烹調技法，躍升為全球饕客趨之若鶩的飲食美學。最近便出席了一場令人期待的餐桌合作，由本地兩大現代韓菜殿堂、米芝蓮一星餐廳 Hansik Goo 與 Mosu Hong Kong 攜手呈獻、僅限兩晚的「韓味交織之美」四手聯乘晚宴。

Hansik Goo 主廚朴承勳（Park Seunghun）承襲自首爾名廚 Mingoo Kang 的料理哲學，擅長將傳統韓式家庭料理與發酵醬料昇華至細膩優雅層次；而 Mosu Hong Kong 主廚鄭鎮煥（Bruno Jeong）深得首爾米芝蓮三星主廚安成宰的真傳，以極簡美學、精準火候以及對食材運用的極致而聞名。兩位主廚以十道菜的篇幅，為食客編織出一個層次豐富、扣人心弦的味覺之旅，令人萬分期待。

Ssambap with Golden Eye Snapper Sashimi – 晚宴由一組精緻的四重奏頭盤揭開序幕，首先是 Ssambap with Golden Eye Snapper Sashimi，主廚將韓國傳統「菜包飯」解構重組，選用油脂甘香、肉質細嫩的時令金目鯛刺身，配搭微溫醋飯與清香菜葉，一口咬下，魚鮮與米香在舌尖上輕盈化開。

Sam-hap Taco – 靈感源自韓國經典下酒菜「三合」，主廚巧妙地將傳統的發酵鰩魚換成鮮甜飽滿的生蠔，與慢煮壓製豬肉及陳年泡菜一同盛載於薄脆的 Taco 殼內；豬肉的脂香、泡菜的酸爽與生蠔的海洋鹹鮮在酥脆口感中抑揚頓挫，令人拍案叫絕。

Bokbunja Foie Gras Tart – 之後有展現了法式技巧與韓式風物互相結合的覆盆子酒鵝肝撻，幼滑豐腴的鵝肝慕絲融入了韓國傳統覆盆子酒之中，微酸果香化解了內臟的膩感，襯托住充滿牛油香的酥脆撻皮，一吃愛上。

Crispy Hen of the Woods – 看似樸實的香脆舞茸，實則極考炸功，舞茸外層裹上極薄脆漿，炸至金黃乾爽，咬開時菌汁豐盈、香氣撲鼻。

Geoduck & White Kimchi – 隨之而來的冷盤是一款以象拔蚌搭配白泡菜的精緻菜式，薄切象拔蚌爽脆無比、鮮甜純淨，配搭不加辣椒粉、以清雅酸香見稱的傳統白泡菜，底部注入以發酵香草汁調味的冷牛肉清湯，牛肉湯的醇厚旨味與草本的清新酸度交織，冰涼透心，為味蕾添上一抹清新。

Seolleongtang – 進入熱菜環節，一道山海匯聚雪濃湯徹底顛覆了大眾對傳統韓式牛骨湯的想像。湯底經過長時間慢火熬煮，呈現出如牛奶般溫潤濃郁的色澤，入口醇厚卻毫不油膩，而當中的亮點是主廚將鮮美肉餡分別釀入飽滿彈牙的鮑魚與軟糯滑溜的海參之中，每一口都是奢華而溫暖的享受。

Carabinero Porridge – 緊接登場的是一款紅魔蝦牛蒡粥，選用頂級西班牙紅魔蝦入饌，蝦身火候控制得恰到好處，半生熟的肉質緊緻彈牙，蝦頭內的蝦膏豐腴濃郁，底層的糯米粥以香氣獨特的牛蒡高湯熬煮，米粒吸收了牛蒡的清香與紅魔蝦的極致鮮味，口感綿密甘甜，讓人忍不住一口接一口吃過不停。

Spanish Mackerel – 來到魚肉料理，馬鮫魚魚皮煎得香脆焦香，魚肉依然保持細嫩；旁邊搭配了發酵鯷魚醬與薑絲，發酵鯷魚特有的深沉鹹鮮與薑的辛香完美中和了魚油的厚重感，突出了馬鮫魚最純粹的鮮甜，簡單地討人喜歡。

Yellow Chicken & Mushroom – 主廚嚴選肉味濃郁的三黃雞來炮製串燒，炭火高溫將雞皮烤至金黃微焦，內裏雞肉依然嫩滑多汁；伴碟有清甜蘿蔔與三種不同品種的時令菇菌，以清新爽脆的口感平衡了炭烤的煙燻香氣，簡單之中見真章。

Hanwoo – 期待已久的韓牛盛宴壓軸登場，從中可以感受到兩位主廚的超卓技藝。主角之一是炭烤韓牛橫膈膜，肉味極濃的牛橫膈膜，嚼勁與油花兼備，在炭火炙烤下，外層焦香、內裏呈現出誘人的粉紅；另一主角是鰻魚年糕排，主廚將肥美鮮甜的鰻魚融入韓國傳統宮廷肉餅「年糕排」之中，既有年糕排的軟糯醬香，又多了鰻魚的細膩脂香。主食配搭以鑄鐵鍋現煮的蕨菜飯，米飯吸收了山野蕨菜的獨特香氣，搭配幾款精緻的韓式小菜，完整重現了韓國傳統的「飯桌」文化。

Pear – 來到甜品時間，首先以韓國梨雪葩配蜂蜜茶清清味蕾，甜廚用上清甜多汁的韓國水晶梨製成細膩雪葩，融入淡淡香氣，再配搭溫潤甘甜的蜂蜜茶，瞬間洗去口腔中的油脂。

Grain – 帶有迷人烘焙焦香的蕎麥雪糕，口感順滑、穀香濃郁；配搭外微脆內煙韌的高粱煎餅和綿密柔滑的米布甸，三種截然不同的穀物在口中交融，甜度適中而餘韻悠長。

Dagwa – 最後有精緻的韓式傳統茶菓作結，包括外層酥脆、內裏滲透著蜂蜜與薑汁甘香的傳統宮廷點心藥果，以及將韓國珍貴海藻「甘苔」裹於香脆米通之上的 Gamtae Gangjeong，配上一杯熱茶，為晚宴畫下了完美句號。

這場 Hansik Goo 與 Mosu Hong Kong 的四手聯乘，把韓國的發酵底蘊揉進細膩的法式手法之中，讓人對現代韓菜的未來發展充滿期待。

「韓味交織之美」四手聯乘晚宴定價每位 $2,180，另加一服務費。

Hansik Goo

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓

電話：2798 8768