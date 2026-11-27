在資訊與局勢都充滿不確定性的年代，我們往往習慣把焦慮藏進日常節奏裏，卻在走進某個安靜而充滿張力的展廳時，突然被某種熟悉的震動擊中。M+將於包陪麗、渡伸一郎展廳呈獻《林天苗與王功新：這裏和那裏》，把這對中國當代藝術先鋒各自發展數十年的獨立創作，與二人迄今唯一的合作作品《這裏？或那裏？》（2002）置於同一場域之中。

回看兩位藝術家的創作起點與背景，本身就是一段極具對照感的雙線敘事。王功新早年在北京首都師範大學接受社會主義寫實風格油畫訓練，1987 年赴美擔任訪問學者時接觸到更開闊的當代藝術教育，自 1993 年起轉向錄像、動態雕塑與裝置，擅長透過出人意表的轉折與空間張力，把日常經驗轉化成帶點詩意與警覺的視覺景象。林天苗則在踏入視覺藝術前已是成功的紡織品設計師，1984 年畢業於北京首都師範大學美術學院，隨後移居紐約並於 1989 年畢業於紐約藝術學生聯盟；1995 年回到北京後，她把編織、縫紉、刺繡與髮絲、多樣物料融為一體，讓「線」與纏繞承載著私密經驗、身體直覺與性別身分的多重意味。1990 年代末兩人自紐約返京，面對當時當代藝術資源與空間極為匱乏的處境，索性把家後面的倉庫改建成「藏酷新媒體藝術空間」（1999–2003），在體制與主流之外撐起一塊實驗土壤，也孕育了中國早期新媒體藝術社群。

展覽橫跨三個空間，像是一場由外在物理張力逐步走進心理與歷史深處的旅程。第一個展區把王功新的動態裝置《對話》（1995/2017）與林天苗的巨型作品《黑的一樣》（2011）放在一起看，格外耐人尋味。《對話》讓兩個燈泡在精密控制下緩緩浸入一池墨水，光與墨、熱與液體在毫釐之間拉扯，把「危險」與「克制」具象化成一種令人屏息的平衡；另一邊，《黑的一樣》以黑色羊絨等織物與樹枝構成厚重而沉靜的量體，在看似低調的暗色質感裏，悄悄打開哀傷與重生的縫隙。一剛一柔、一動一靜，兩種截然不同的媒介卻同樣在處理「邊界」與「承受」，也為接下來的對話埋下伏筆。

來到第二個空間，兩位藝術家唯一的合作《這裏？或那裏？》正式登場。作品結合林天苗以紡織材料與髮絲塑造的織物雕塑，以及王功新的六頻道錄像投影，人體模型、纏繞線材與多屏畫面交織出既迷惘又帶點詭譎的空間氣場。這件作品自 2002 年上海雙年展首展後曾巡迴歐美多地，映照千禧年前後中國急速都市化進程中伴隨的焦慮、失序與位置錯亂。有趣的是，即使經過近二十五年，兩人對這件作品的詮釋依然保有一種微妙的「不完全重合」：王功新更側重千禧年前後社會巨變帶來的猶豫與不確定，林天苗則更貼近難以言說的身體切實感受，把物料轉化為心理層面的敏感與脆弱。王功新甚至坦言當年合作經歷過交流的樂趣、認同錯位、個性交鋒與相互妥協，展後一度立志不再合作，如今回望卻又帶著「記吃不記打」的小衝動。正因為不是刻意營造的完美默契，這種既撕裂又融合的狀態，反而讓作品在今天看來依然生猛、真實，甚至與當下人們面對變局的心理狀態產生強烈共振。

展覽最後一個空間則安排了短片放映，回溯林天苗與王功新 1990 年代回到北京並創立「藏酷新媒體藝術空間」的歷程。在看過那些充滿身體張力與時代重量的裝置後，這段回顧像是一把鑰匙，讓觀眾看見兩位藝術家如何在資源有限、時代劇烈轉折的縫隙裏，憑著好奇心與實踐摸索出自己的藝術語言。

《林天苗與王功新：這裏和那裏》

展期：2026 年 12 月 4 日（星期五）至 2027 年 5 月 9 日（星期日）

地點：西九文化區 M+ 包陪麗、渡伸一郎展廳

門票：成人票 HK$190，特惠票 HK$100（適用於全日制學生、7 至 11 歲小童、60 歲或以上長者、殘疾人士及一名同行照料者，以及綜援受助人），6 歲或以下小童免費入場；另設大小同樂套票（二人同行 HK$250，三人同行 HK$400）