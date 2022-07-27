27/07/2022
ArtInvest：SuperRare開設實體畫廊推廣NFT藝術？從線上走到線下，是否代表NFT去到樽頸？傳統畫廊有空間有希望？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
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逢周三晚上9時更新
我們經常談論所謂區塊鏈、元宇宙以及NFT，是希望將所謂實體的東西變成虛擬，或者由線下轉成線上；但近期以NFT為主大的平台SuperRare在五月時於紐約曼哈頓開設了全球第一間以NFT marketplace為主的實體畫廊。其實以市場推廣的角度看，開設畫廊的原因很簡單，就是可以定期舉辦展覽和酒會，有助NFT的銷售；但實體畫廊的成本非常高昂，長遠而言是否一個推廣好方式？這是否代表NFT在發展上已經去到樽頸？是因為沒可為，唯有回到傳統？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip, Ashley Tosi
Video／Tim Ip, Ashley Tosi
Video Editing／Tim Ip
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