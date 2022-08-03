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03/08/2022

ArtInvest：市場淡靜，趙無極版畫、蕭勤油畫轉手難有盈利？忍手價格可能一跌不起？藝術品交給拍賣行和畫廊轉售有甚麼分別？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　近期藝術市場淡靜，拍賣成交結果沒甚驚喜，在經濟衰落之下，大師級的版畫價格首當其衝。早幾天在蘇富比拍賣了一系列趙無極的版畫和蕭勤的一張作品，成交價格對比起近年高位稍有回落，回看趙無極今次拍賣的版畫，不論內容質素還是色調，其實都十分討好且價格算叫硬，究竟有甚麼原因導致這次成交價格下跌？之前一直談及持畫的三年準則，究竟應否因市場上淡靜而決定忍手不作出售？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：為甚麼$50萬以下的藝術品難有升值潛力？如何檢視一個藝術家的作品是否值得投資？

 

ArtInvest：SuperRare開設實體畫廊推廣NFT藝術？從線上走到線下，是否代表NFT去到樽頸？傳統畫廊有空間有希望？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video／Oscar Wong, Ashley Tosi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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