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17/08/2022

ArtInvest：加拿大將引入Artist's Resale Right！香港作為全球三大藝術品交易市場之一，應否跟從國際標準、引入 ARR？當中有甚麼考量與顧慮？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　加拿大正打算將Artist's Resale Right引進國內，與英國、法國及其餘90多個國家看齊。所謂 Artist's Resale Right（ARR），即是藝術家轉售權，又稱「追及權」；意指藝術家的作品每一次在交易市場上出售，都能夠得到相若的收入。目前，全球三大藝術品交易市場—紐約、倫敦、香港，只有倫敦有Artist's Resale Right，香港作為一份子，究竟應否該跟從國際標準，引入 Artist's Resale Right呢？有或沒有，當中又有甚麼考量與顧慮？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：疫下兩年Banksy作品升幅依然顯著？踏入2022下半，作品價格走勢又如何？Banksy作品尚算保值？

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Alex Yeung, Oscar Wong

Video／Alex Yeung, Oscar Wong

Video Editing／Oscar Wong

 

下一頁：文字版

 

 

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