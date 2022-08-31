31/08/2022
ArtInvest：面對離婚時，NFT、Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？該怎麼處理和估值？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
面對離婚，不能避免的就是「分身家」，即是雙方分配手頭上的資產。不過，隨著近年元宇宙和虛擬貨幣的興起，新的問題也隨之而來，到底NFT和Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？是否需要寫在Financial Statement裏面？與此同時，相信NFT與其他藝術品都有相同情況，那就是隨著不同因素，價格會有浮動，那麼又該如何估值呢？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Choi
Video／Celia Li, Ashley Choi
Video Editing／Celia Li
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