ArtInvest：面對離婚時，NFT、Cryptocurrency等虛擬貨幣算不算資產？該怎麼處理和估值？

Bosco Hong、Helena Hau

一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。



主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor

嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector



節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。



Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。



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