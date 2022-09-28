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28/09/2022

ArtInvest：藝術品融資再次成為話題！好處是甚麼？在加息環境下，是否適合借貸投資藝術品？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　藝術市場近年很流行一個話題——購藏藝術品，借貸投資好，還是一次性付清好？Art Financing，即是藝術品融資。情況有點像買車上會，由相關銀行或者金融機構提供貸款，幫助收藏家將作品從畫廊或者拍賣行手中得到自己所愛，又或者可以當做槓桿，用貸款的方式將自己的報酬放大。那麼，藝術品融資和普通跟銀行借貸有甚麼不同？對於放貸人和借貸人來說，各有甚麼好處？不過，在加息的環境下，借貸投資又是否一個合適的投資策略？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

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Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li

Video／Ashley Tsoi，Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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