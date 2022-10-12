12/10/2022
ArtInvest：香港藏家喜歡哪些藝術家作品？蘇富比秋拍：受年輕人追捧的KAWS表現如何？Loie Hollowell失守市價？怎樣衡量MR、MADSAKI作品價位？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
蘇富比在香港的秋拍告一段落，在眾多拍品中，今次將縮窄範圍，聚焦在香港藏家普遍喜歡購藏的當代藝術家作品，分享其作品在是次秋拍的成交結果與走向。若想以合理價格購藏藝術品，首先要做好功課，而查閱過往成交，從數字中不難發現其藝術家的需求和走向；節目經常分享成交價格的對比，但對比價格有沒有準則呢？是以最高成交價去做比較？怎麼才是合理成交價？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
DIVA Bonus賞你：Digital Art Fair Xperience 香港2022門票
參加方法：
1. Like／讚好 DIVA Channel Facebook專頁
2. 訂閱／Subscribe etnet YouTube Channel
3. 於表格內填妥個人資料：https://bit.ly/3Sk3Rq2
Readmore：
ArtInvest：未來5至10年是時候整理Andy Warhol作品！哪些該快快放售？再看曾梵志一幅名作貶值3大因素！
ArtInvest：藝術品融資再次成為話題！好處是甚麼？在加息環境下，是否適合借貸投資藝術品？
Credits
Special Thanks：Bosco Hong
Photograph／Ashley Tsoi，Celia Li
Video／Ashley Tsoi，Celia Li
Video Editing／Celia Li
【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看