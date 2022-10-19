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19/10/2022

藝術品怎樣擺放會影響保險賠償！怎樣才合符賠償準側？Reasonable Precaution條款是保險公司的尚方寶劍？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　Christie’s 和 Sothebys 每年展出眾多過億元作品，作為觀賞者，似乎不見有非常誇張的保安措施。預展時，就算非常靠近畫作欣賞，都似乎無人阻止。相信這些昂貴的藝術品均有購買保險，當藝術品有損毁時，責任將由誰擔當？藝術品保險中，有一條叫Reasonable Precaution的條款，要求保單持有人（購買藝術品保險的藏家）採取一切合理措施防止意外發生。究竟這些條款的準則是甚麼？包括、不包括哪些情況？今集與大家探討，到底Reasonable Precaution真的是保險公司的尚方寶劍嗎？

 

 

主持：Helena Hau

 

嘉賓：Bosco Hong

 

DIVA Bonus賞你：Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

 

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Readmore：

ArtInvest：香港藏家喜歡哪些藝術家作品？蘇富比秋拍：受年輕人追捧的KAWS表現如何？Loie Hollowell失守市價？怎樣衡量MR、MADSAKI作品價位？

 

ArtInvest：藝術品因戰爭、自然等意外損毀，保險一概不賠？藝術品保險中的「近因Proximate Cause」指的是甚麼？

 

ArtInvest：明明買了保險，賠償卻不似預期？購買藝術品保險要注意的魔鬼細節！

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Ronald Chang

Video／Celia Li，Ronald Chang

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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