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16/11/2022

ArtInvest：於海外購藏藝術品要留意哪些細節、陷阱？藝術品可退貨嗎？「托市」是否犯法？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　經過三年的困局，終於可以再次離開香港去到海外尋找心儀的藝術收藏品，既然如此，今集就和大家分享一下不同地方的藝術品收藏法規和香港之間的分別，包括最基本的大陸法和普通法。除了大框架以外，還有3個較為貼身及常見的問題，包括我們經常所說的造市或者托市是否犯法？購買藝術品後，在多少時間內可以選擇退貨或退款？未來想在海外收藏藝術品的朋友，可以參考參考！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

 

ArtInvest：Andy Warhol已經有市有價，如何部署能再更上一層樓？高手收藏家是怎麼做的？
加返相關網站

 

法國藝術家Pierre Soulages逝世！其作品最高峰成交價在何時？藝術家逝世會令作品價格會上升嗎？

 

Credits

Special Thanks：Bosco Hong

Photograph／Celia Li，Tony Leung

Video／Celia Li，Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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