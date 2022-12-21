ArtInvest：英國著名Art Dealer賣了7件仿製品給卡塔爾皇室成員！不幸購藏到仿製品，可依甚麼理據向賣家追討？畫廊／拍賣行需要有哪些謹慎責任？

藝術界最近有一單法庭新聞，是卡塔爾其中一位皇室成員Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani與英國一位著名古董商人John Eskenazi的訴訟。皇室成員在2014至2015年期間向這位英國的古董商購入了7件古董作品，隨後發現這7件所謂古董都是仿製作品，因此決定入稟要求古董商賠償損失，結果法庭判了皇室成員勝訴。這個裁決，對於所有與藝術行業有關連的人，包括收藏家都有莫大影響，因為如果你是收藏家，購買到仿製作品，是否真的可以要求出售的畫廊賠償呢？若要追討又可依據甚麼理論？而藝術經銷商、畫廊或拍賣行出售藝術品時，需要履行哪些謹慎責任，才可避免後續的煩惱事？千絲萬縷問題，今集一一為你解答！

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li , Ashley Tsoi

Video／Celia Li ,Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

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