ArtInvest：英國脫歐後，藝術市場走向如何？取消Artist's Resale Right可以抵消關稅政策帶來的成本增加嗎？

英國脫歐後，對藝術市場的後遺症逐漸浮現。在整個2022年度，於英國拍賣的藝術品數量比往年少得多，想必最大問題，避不開關稅政策。在控制成本的角度，如果是在英國以外的歐洲找到作品，為甚麼不在歐洲大陸譬如巴黎的總部拍賣，反而要另外繳付運費以及會讓買家卻步的稅項？除此之外，亦有聲音，希望取消英國的Artists resale right。Artists resale right 是在2006年從歐洲引進到英國的法律，主要是和歐洲大陸的藝術法規看齊，既然現在已經脫歐，是否又可以將這個法規取消？究竟英國脫歐後，對藝術品市場影響有多大呢？若從投資成本角度出發，取消Artists resale right可以抵消關稅政策嗎？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li , Ashley Tsoi

Video／Celia Li ,Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

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