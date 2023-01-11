11/01/2023
ArtInvest：從周杰倫的一張畢加索開始說！同類型作品近年走勢如何？After Picasso的作品在藝術市場上反應好嗎？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
很多明星現在都加入藝術品收藏行列，當中最為人所知曉的莫過於是亞洲天王巨星周杰倫。他的藝術收藏品多如繁星，其中立體主義派的代表畢加索也是他的心頭好，今次就從周杰倫的一張畢加索開始說，看看同類型畢加索作品的近年走勢，以及一些所謂After Picasso在藝術市場上是否受歡迎？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Tim Ip,Tony Leung
Video／Tim Ip,Tony Leung
Video Editing／Celia Li
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