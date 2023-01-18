ArtInvest：梵高《向日葵》於納粹時期被迫拍賣？猶太銀行家後代要求東京SOMPO美術館歸還作品！在「非常時期」被迫拍賣的藝術品，可循法律途徑追回嗎？

很難想像到納粹時期發生的事，有機會影響今時今日。日本東京SOMPO美術館內的一幅梵高作品《向日葵》，被一名德國猶太銀行家Paul von Mendelssohn-Bartholdy的後代控訴非法持有畫作，指這幅作品是在納粹時期被迫拍賣，要求美術館歸還藝術作品，又或者賠償相關損失。梵高這幅《向日葵》作品繪於1888年，後於1910年被德國猶太銀行家Paul von Mendelssohn-Bartholdy收藏；但作品曾於1934年轉手賣出，而納粹於1933年開始全面控制德國，因此這個年份成了一個爭議點。藝術法律中有一項是關於納粹時期作品的出售收藏合法性。簡單而言，就是如果藝術是在納粹期間被掠奪或被強行拍賣，相關的藝術品交易或合約，不會視為 legally binding，該合約將會取消；而這單案件也並非單一事件，一起看看究竟這類涉及戰爭時期、甚或納粹時期收藏的藝術品，通常會怎麼處理？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong,Celia Li

Video／Oscar Wong,Celia Li

Video Editing／Celia Li

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