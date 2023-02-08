Art & Living
ArtInvest
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

08/02/2023

ArtInvest：若所購藏的藝術品，其擁有權問題引致法律爭議，有哪些重點要留意？如何將成本轉移，減少損失？

#畢加索 #拍賣 #藝術投資 #蘇富比 #周杰倫 #Andy Warhol #Art #Morandi #etnet #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani #英國著名古董商 #Art dealer #謹慎責任 #John Eskenazi #Duty of care #London Masterpiece
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　一個收藏家於2005年在倫敦佳士得以當時80,000英鎊拍下藝術家Adriaen van der Werff的作品《The Penitent Magdalene》(1707)，2017年，當新買家想將作品重新推上拍賣場要求出售時，佳士得的法律團隊經過資料蒐集之後相信該作的擁有權於2005年已有問題，認為此畫非法盜取自 Hauser Family。

 

　　Hauser Family 曾在英國法院提出民事索償，但基於拍賣日子和他們提出訴訟的日子，已超過6年限期，在時效條例下，該民事訴訟得不到法院回應；於是他們將訴訟地改為法國。這單案件不僅涉及到英國和法國之間的司法管轄權，還有一系列藏家遇到爭議時，如不同地區的時效條例、律師費。此外，究竟如何能將成本轉移，減少損失？

 


主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong


Readmore：

ArtInvest：梵高《向日葵》於納粹時期被迫拍賣？猶太銀行家後代要求東京SOMPO美術館歸還作品！在「非常時期」被迫拍賣的藝術品，可循法律途徑追回嗎？

ArtInvest：從周杰倫的一張畢加索開始說！同類型作品近年走勢如何？After Picasso的作品在藝術市場上反應好嗎？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應
更多ArtInvest文章

You May Also Like

#畢加索 #拍賣 #藝術投資 #蘇富比 #周杰倫 #Andy Warhol #Art #Morandi #etnet #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani #英國著名古董商 #Art dealer #謹慎責任 #John Eskenazi #Duty of care #London Masterpiece
More on Art & Living

放大顯示
名廚煮場

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk