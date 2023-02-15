Art & Living
ArtInvest
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

15/02/2023

ArtInvest：Hermès控告NFT創造者的MetaBirkins侵權勝訴！如何平衡二次創作與商標版權之衝突？

#拍賣 #Art & Culture #Hermes #藝術投資 #Andy Warhol #Art #Morandi #etnet #NFT #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani #Art dealer #謹慎責任 #Duty of care #Mason Rothschil #Birkins
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　在2021年12月期間，數碼藝術家Mason Rothschild透過 OpenSea 鑄造了很多個名為 MetaBirkins 的NFT，聲稱向 Hermès 的 Birkins 致敬，同時帶出藝術界消費主義和虐待動物的見解。Hermès 就此提出訴訟，認為Mason Rothschild侵犯了 Birkins 及 Hermès 的商標。Mason Rothschild則以這些是藝術品，並以Andy Warhol 用金寶湯作為創作為例而作為爭拗理據，究竟以創作自由之名/甚或致敬之名能否作為強力的辯護？這個案件可以說是關於元宇宙涉及到知識產權和商標權的範圍，這件案件不僅是先例，也很可能影響到實體商標和知識產權在虛擬世界的二次創作，一起看看有甚麼重點需要留意吧！

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：若所購藏的藝術品，其擁有權問題引致法律爭議，有哪些重點要留意？如何將成本轉移，減少損失？

ArtInvest：梵高《向日葵》於納粹時期被迫拍賣？猶太銀行家後代要求東京SOMPO美術館歸還作品！在「非常時期」被迫拍賣的藝術品，可循法律途徑追回嗎？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Oscar Wong, Tony Leung

Video／Oscar Wong, Tony Leung

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
更多ArtInvest文章

You May Also Like

#拍賣 #Art & Culture #Hermes #藝術投資 #Andy Warhol #Art #Morandi #etnet #NFT #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Sheikh Hamad bin Abdullah al-Thani #Art dealer #謹慎責任 #Duty of care #Mason Rothschil #Birkins
More on Art & Living

放大顯示
名廚煮場

Unwrap yourself a joyful Season!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk