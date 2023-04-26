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26/04/2023

ArtInvest：想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？哪些尺寸、顏色、主題較受歡迎？

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  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　每每談及藝術收藏，總覺得門欄好高；但若不是以投資心態購藏藝術品的話，你是否會覺得輕鬆些許？有人買藝術品為投資收藏，有人則為了佈置家居；若是後者，藝術家或作品是否有大幅升值潛力，未必是優先考慮的事情。那麼，想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？以香港為例，究竟甚麼形狀和尺寸、顏色和主題最受歡迎呢？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：Hermès控告NFT創造者的MetaBirkins侵權勝訴！如何平衡二次創作與商標版權之衝突？

ArtInvest：若所購藏的藝術品，其擁有權問題引致法律爭議，有哪些重點要留意？如何將成本轉移，減少損失？

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

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