26/04/2023
ArtInvest：想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？哪些尺寸、顏色、主題較受歡迎？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
每每談及藝術收藏，總覺得門欄好高；但若不是以投資心態購藏藝術品的話，你是否會覺得輕鬆些許？有人買藝術品為投資收藏，有人則為了佈置家居；若是後者，藝術家或作品是否有大幅升值潛力，未必是優先考慮的事情。那麼，想為佈置家居尋找藝術作品，該從哪幾方面入手？以香港為例，究竟甚麼形狀和尺寸、顏色和主題最受歡迎呢？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li, Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
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