ArtInvest：中國畫特別盛行以尺寸計算價格？作品尺寸愈小愈容易轉手？甚麼尺寸的畫作適合長線持有？

上集主要和大家分享了若想為家居添置一些藝術品,可以從哪幾方面入手,最基本可以從尺寸、顏色和題材作為購買藝術品的參考。當中,尺寸大小在不同的範疇中又是另一個熱門話題。「Does size matter in the art world?」今集就和大家分享幾個關於作品尺寸如何影響價錢、轉手難程度,以及稅項問題!

You May Also Like