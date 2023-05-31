ArtInvest：等待藝術市場復甦時，投資新晉藝術家是一個不錯的方向？哪些新晉藝術家值得留意？

到底最近買賣藝術品情況如何？其實從拍賣嘅場次數量，以及每場拍賣的藝術作品數量，然後再對比歷史高位期間的藝術市場狀況，答案都可見一班。現金雖然是現在最有力量的東西，但並不代表現時不適宜買賣藝術品。投資新晉藝術家的作品就是其中一個方向，因為新晉藝術家升值潛力高，且所需要投放的現金相對較少，未來就算稍稍蝕讓，亦無傷大雅。談及香港本地的新晉藝術家，而又出現在拍賣市場上，又有哪幾位值得留意呢？

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

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Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Tim Ip, Celia Li

Video／Tim Ip, Celia Li

Video Editing／Celia Li

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