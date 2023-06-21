Art & Living
ArtInvest
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

21/06/2023

ArtInvest：蘇富比紐約Digital Art Collection總拍價近1,100萬美元，NFT將再次出現另一個高峰？

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #家居佈置 #價格 #etnet #尺寸 #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Art dealer #轉手
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Bosco Hong、Helena Hau

    Bosco Hong、Helena Hau

    一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。

    主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
    嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector

    節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。

    Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。

    Bosco Hong YouTube

    ArtInvest

    逢周三晚上9時更新

　　6月15日，蘇富比成就了另一個白手套。在沒有流拍的情況下，一口氣出售的37個 NFT 悉數以超出最高估價出售，總成交額達到11,000,000美金。其中一件作品《Ringers #879》（The Goose）連佣金以六百多萬美金成交，佔了總成交額的一半。如此成績，自然成為討論焦點，究竟NFT是否將再次出現另一個高峰？寒冬已經過去，而現在正是 NFT 的春天？

 

 

主持：Helena Hau

嘉賓：Bosco Hong

 

Readmore：

ArtInvest：等待藝術市場復甦時，投資新晉藝術家是一個不錯的方向？哪些新晉藝術家值得留意？

ArtInvest：Louise Bourgeois巨型蜘蛛以＄2.55億港元拍出、奈良美智畫作拍賣前收回？盤點近期藝術市場的拍品

 

Credits

Guest：Bosco Hong

Photograph／Celia Li

Video／Celia Li

Video Editing／Celia Li

 

下一頁：文字版

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應
更多ArtInvest文章

You May Also Like

#拍賣 #Art & Culture #藝術投資 #蘇富比 #Art #家居佈置 #價格 #etnet #尺寸 #藝術市場動向 #Investment #Art Investment #ArtInvest #Art dealer #轉手
More on Art & Living

放大顯示
名廚煮場

Travel, Eat, Sleep, Repeat
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk