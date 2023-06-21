21/06/2023
ArtInvest：蘇富比紐約Digital Art Collection總拍價近1,100萬美元，NFT將再次出現另一個高峰？
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
6月15日，蘇富比成就了另一個白手套。在沒有流拍的情況下，一口氣出售的37個 NFT 悉數以超出最高估價出售，總成交額達到11,000,000美金。其中一件作品《Ringers #879》（The Goose）連佣金以六百多萬美金成交，佔了總成交額的一半。如此成績，自然成為討論焦點，究竟NFT是否將再次出現另一個高峰？寒冬已經過去，而現在正是 NFT 的春天？
主持：Helena Hau
嘉賓：Bosco Hong
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li
Video／Celia Li
Video Editing／Celia Li
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