28/06/2023
ArtInvest：邦瀚斯拍賣行現當代藝術部主管分享！當代藝術市場的吸引力、年輕藏家喜歡甚麼類型的作品、購藏藝術品的貼士！
Bosco Hong、Helena Hau
Bosco Hong、Helena Hau
一個不談風花雪月，只談藝術投資的節目。
主持：Helena Hau | DIVA Channel Assistant Managing Content Editor
嘉賓：Bosco Hong | Founder & CEO of Artillector
節目請來Bosco Hong和大家一起緊貼最新的藝術市場走勢和熱話，包括各大拍賣會的拍賣記錄和正在崛起的新晉藝術家，由此觀察和分析藝術家在市場的走勢和需求，以及分享在購藏藝術品時需要注意的事項。
Artillector 為一所以藝術收藏投資為主導的投資公司，未來亦將涉及藝術品保險及藝術相關的法律事宜。
Bosco Hong YouTube
ArtInvest
逢周三晚上9時更新
今集，ArtInvest很高興邀請到一位拍賣行專家——邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部的主管Marcello Kwan，和大家分享關於當代藝術市場、拍賣行的一些趣事及見聞。當中包括當代藝術市場有甚麼吸引力？拍賣行在激烈競爭下，如何爭取到一些優質的作品？如何和香港藝術家黃進曦一拍即合？年輕收藏家喜歡收藏甚麼類型的作品，以及其收藏品味；還有作為一個新晉收藏家，若想收藏藝術，有何貼士？
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嘉賓：Marcello Kwan
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Credits
Guest：Bosco Hong
Photograph／Celia Li, Ashley Tsoi
Video／Celia Li, Ashley Tsoi
Video Editing／Celia Li
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