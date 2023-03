楊紫瓊會成為奧斯卡影后嗎？AI這樣回答……

她當然不是Cate Blanchett,她是用拳打腳踢來做戲;她的身份混雜,生於馬來西亞,來香港發展,輾轉去了荷里活,以一副華人面孔,說廣東話英文國語,打遍全世界很多地方,《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)中的Evelyn,一個活於多個平行宇宙、外貌相同但際遇不同的人,呼應了楊紫瓊本人,呼應她身份的複雜模糊,呼應她打女的鮮明性質。戲中那個活得患得患失的阿媽,不只是一個生安白造的角色,而是一個融合了楊紫瓊本人過去生命的載體。

