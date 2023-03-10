近日經常同AI傾偈，在很多問題上，AI都能給我一個確實的答案，直至我問：

你覺得楊紫瓊會否成為奧斯卡影后？「他」（抑或「她」？）明顯有點遲疑（那個代表思考中的省略號閃動了好一陣子）。

答覆如下：

作為一個AI，並不擁有個人意見或情緒，所以不能夠就「楊紫瓊會否成為奧斯卡影后？」發表任何意見，然而，她的確是一位有才華的演員，亦期待她在將來會有更大發展。

衰嘢，答得幾咁得體。

我再問：

楊紫瓊和Cate Blanchett，誰更好？

AI這次答得快：兩位都好，難以比較，一位擅演動作電影，一位縱橫不同類型，但無論點，兩位都對電影工業有莫大貢獻。

答案得體得來，又三言兩語說出兩位特質。

因為楊紫瓊，好耐未試過那麼期待奧斯卡。作為一位最初在香港發展的演員，的確容易讓人誤以為她是香港演員。她在上世紀80年代出道，但不像同年代大部分香港女演員——她被安排做動作演員，又或豪氣一點的稱呼：打女。她本人好不好打？不重要，總之，在《皇家師姐》，跟來自美國但被配上極流利廣東話的羅芙洛，對抗一個完全由臭男人構成的罪惡世界，而不像其他靚女演員，只獲安排演一個等待被追求，又或等待被（男主角）拯救的弱質女流。

這麼一個開始，讓她從此等同於好打，拍親都是打戲，卻同時令她變得與眾不同，而這種與眾不同，足以讓她在荷里活大幅採用和學習港式動作處理的90年代尾，成為邦女郎——不是占士邦的旅途調劑品，而是一個足以同占士邦拍住上對抗外敵的邦女郎。

由現代到古裝，由香港到荷里活再返回香港，楊紫瓊一直被賦予不同程度的烈女形象，偶爾有一些不用打的，但角色感覺，仍然剛烈。

她當然不是Cate Blanchett，她是用拳打腳踢來做戲；她的身份混雜，生於馬來西亞，來香港發展，輾轉去了荷里活，以一副華人面孔，說廣東話英文國語，打遍全世界很多地方，《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）中的Evelyn，一個活於多個平行宇宙、外貌相同但際遇不同的人，呼應了楊紫瓊本人，呼應她身份的複雜模糊，呼應她打女的鮮明性質。戲中那個活得患得患失的阿媽，不只是一個生安白造的角色，而是一個融合了楊紫瓊本人過去生命的載體。

講演技她好過Cate Blanchett？人人觀感可以不同，只能說，她不只在扮演Evelyn，而同時在借這個角色，演繹和檢視自己一生。

當然，楊紫瓊的Evelyn，Cate Blanchett的Tár，兩個角色都好看，誰最終站在頒獎台上我都會開心地看。Well，我也要效法AI那麼得體。