最愛是誰——38年後巴士車廂裡只有珍妹，沒有哥哥



一個MV，感慨萬千。



有人感慨，唱的人已不在；有人感慨，歌詞所寫的原來某程度在預告現實發展；有人感慨，MV場景呼應了1985年電影《為你鍾情》。



我也有以上感慨，感慨得忍不住翻看了一次《為你鍾情》。



依然不覺得是甚麼好戲，但因為男主角是張國榮女主角是李麗珍，那時候的他們活得美好。





其實不是李麗珍迷。這樣說吧，我迷李麗珍，是迷戀她在電影裡的角色。《為你鍾情》的余麗珍，一個對愛情心存盼望的少女，但過多的盼望只令她失望，失望的她不想委屈自己，偏偏又口硬心軟——這個少女心事，多麼迂迴。



《戀愛季節》的Icy是另一種少女。當余麗珍只對愛情有盼望，Icy對人生也有盼望，因為有夢想，而又難得地有個男仔跟她一起追逐夢想，過程愜意，只是Icy先追到她的夢，二人步速不再一致，有了距離。當年普遍港產片旨在嘻嘻哈哈令人忘憂，潘源良執導的這齣戲，卻在說年輕人的夢想怎樣落空，怎樣被那個盛世消磨殆盡。



最愛一定是《最後勝利》。李麗珍是MiMi，一頭爽朗短髮的江湖兒女，只管在刀光劍影裡，得到她渴望的愛情。



那麼多年來，一直忘不了《戀愛季節》和《最後勝利》的李麗珍，嚴格來說是忘不了演繹Icy和MiMi的她。可能，當時年紀太細，當知道她要拍三級片，完全接受不來。



當然明白，作為觀眾，是應該（只）用演出去看待、審視演員，但當你不斷接收到某演員的報道，而且大都是負面的報道，離棄，是無情卻最乾手淨腳的理性做法，偏偏向來無情的我，對李麗珍絕不起情來，我個腦，仍然不時縈繞著Icy和MiMi。



其後，她繼續在幕前，跌跌碰碰起起落落，跟我們很多人一樣，有得意有失意有不如意，而時間一直向前，她已由別人口中的「珍妹」，變成她自稱的「珍婆婆」，繼續去演不同類型但外型不會被稱為美的角色。



在〈最愛是誰〉MV，她是一個企在巴士門前的無名女子，由黯然到沮喪，乘客在她身邊經過走過，她望也不望，只專注在自己腦海中的思念——思念誰？沒有人知道，或許連MV中的她也不知道。







這MV，卻讓留下來的人知道自己在思念甚麼：哥哥、珍妹、《為你鍾情》裡年輕而美好的他和她。