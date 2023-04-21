《命案》：就算整定，還是要努力活命

那天，第一次去位於觀塘的銀河映像，訪問《命案》導演鄭保瑞。

攝影師Set燈期間，我兩頭望，望見杜琪峯——從未試過跟他距離這麼近，本來好想同他講聲「好鍾意睇你拍的戲」，但他樣子實在太有威嚴，而我那句心底話又實在太廢（我鍾意不鍾意，又有幾重要？），所以，只是微笑，點一點頭。

銀河映像，難以想像——「難以想像」，可以指很多方面，例如故事發展，例如處理故事的手法，又例如在那麼艱鉅的市況和製作條件下，依然能夠不斷拍出擁有原創味的好電影，有話想說，但又不會要你入場就僅止於聽一段說話，或一個訓話。

因為Message，不應該完全借角色把口一五一十講出來，而應該是透過角色的行為選擇，帶動故事，滲出來，讓觀眾自行感受——看《柔道龍虎榜》，會從司徒寶身上看到人在劣境中的鬥心；看《黑社會》，會從Jimmy仔遭遇看見甚麼是身不由己；看《奪命金》，會從三腳豹和凸眼龍的下場，隱隱然看見命運有幾無常——是的，杜琪峯作品，或銀河映像電影裏的人，總生存在一個被整定的狀況，你可以把這種整定，理解成宿命；面對宿命，你可以選擇躺平，也可以奮力迎戰。

《命案》裏的人，條命都被整定，有人注定變癲人，有人注定好想殺人，有人怨條命而去做個行屍走肉的人……每一個人在每一刻，明明都在主動地行動，但每一刻的每個行動都似乎身不由己，難怪有人會想：與其這樣無可奈何，不如死咗去算。

就在這一刻，編劇讓某角色說了一句：有命先至有得改！

「改命」唯一前設，就是必需「有命」，否則，條命都沒有了，自然沒命去改。

當過去銀河映像電影總被指帶有宿命論，《命案》依然有，甚至更濃厚，卻又提供了另一個態度去面對：不是試圖改變，也不是懶理或放棄，而是好好地，留住條命，有命，才有轉圜餘地的可能。就算天注定，還是可以有位走盞。

就像當日，杜琪峯不想再受制於大明星，想為導演找回一個位置，為電影找回追逐票房和潮流以外的價值，成立銀河映像，實實際際用電影，為電影尋求可能。