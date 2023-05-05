鄧麗欣，被愛情電影選中的人

任何女演員都可以演愛情片，但不是任何女演員演的愛情片都好睇。

有些女演員只能間中演一演愛情片，有一些，可以經常演，演到成為一個時代的現象——例如Meg Ryan，就是上世紀90年代荷里活的愛情片女王，演繹了不知幾多愛情面相，而最重要是，觀眾明知劇情純屬虛構，卻真的會覺得Meg Ryan（的角色）代表了自己，代自己說出愛情中的快樂與苦澀。

在香港，這個代表，有可能是鄧麗欣——以下我一概會把鄧麗欣寫做Stephy，因為單是這個英文名字，已經具有某種代表性。

可能代表港女——別人寫「港女」往往帶著貶意，我沒有，只當作是對2005年打後香港女性的形容，而箇中代表角色，是葉念琛愛情電影中的「阿寶」——他找過不少女演員去演阿寶，唯獨Stephy演的阿寶，最令人深刻：對愛會有渴望，過程中或會受到委屈，但絕不會一直令自己委屈下去，她會（獨力或聯同姊妹們）反擊；最後或許雨過天青，但基於她已明白到真實的愛情不可能純粹，總會存在著計算，而愛情關係就是一種雙方持續角力，而同時又不斷作出妥協。

《獨家試愛》劇照

阿寶的出現，可能反映現實，也跟香港電影轉變了有關：在過去，女性角色通常只能作為被動的存在——被追，被拋棄，即使她主動飛男主角，亦只會被其他（男）人指責；總之，女性角色由行動到定義，都是被動的。

阿寶卻是主動的，她的主動，又呼應了現實中的Stephy，由一個女子組合Idol（Idol的形象往往是被動），偶像歌手，漸漸蛻變，成為一個女演員，一個被看見一直在進步的女演員，以致她所接的角色，更多元，亦兼具象徵意義：《空手道》那個因失戀自暴自棄繼而自強的平川真理，《金都》那個放棄婚姻為自己找尋自由人生的張莉芳，《飯戲攻心》那個隨自己內心去愛的Monica，未必每一個角色都討好，卻展示了這個時候女性的不同面向。

《金都》劇照

《飯戲攻心》劇照

《12日》的Jennie也不討好，不討好在她對愛情那種難以理解的盲目與盲從，明明用了十幾年時間證明眼前男人根本不值得愛，但到最後，依然樁個頭埋去。這個角色是否一種退步？只能說，你不明白或不接受今時今日會有這種角色描寫，不代表今時今日不存在這一類人。

《12日》劇照

《12日》劇照

愛情電影，可以提供幻想，可以撕破幻想，而Stephy被選中，展示這個幻想的真相。

至於她本人的愛情經歷，則跟電影完全無關；你覺得有關，只是你諗多了。

她不是阿寶、不是平川真理、不是張莉芳、不是Monica、不是Jennie，一直都是Stephy。