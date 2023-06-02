由伍樂怡宣布退出，到蔣志光被傳離巢

友人突然DM我：「伍樂怡宣布退出幕前！！！」

他用上三個感嘆號，足以證明（他認為）這消息很震撼。

但我第一個反應竟然是反問自己：伍樂怡？邊位？

立即Google，哦，原來是她 ── 其實依然認不出她，嚴格來說是，她的樣子，並不能令我個腦自行跟任何節目連結起來。

這當然與伍樂怡無關，而純粹是我個人問題，畢竟已經沒有看電視的習慣，甚麼台都不看，除非真的工作所需，才會死死地氣去看某節目的某一兩集。

Google後才知道，伍樂怡參選過2017年港姐，是大熱，但倒灶；成為TVB旗下藝員後備受力捧，參演不少劇集，《星空下的仁醫》、《青春不要臉》、《超能使者》等等，演得好不好？我不知道，統統沒看。

就算你一直有看電視，但如果只看Viu而不看TVB，有理由相信你也會跟我一樣，完全不知誰是伍樂怡。

這就是今時今日藝人面對的情況：你身處哪間電視台哪間唱片公司，絕對影響你本人的能見度；你可以在A公司備受力捧，一直擔正，不斷攞（自己公司頒的）獎，但對於只追捧B公司的人，你其實是不存在的人，又或者，僅存在於另一個（他們不感興趣甚至藐視的）宇宙，這個宇宙與那個宇宙之間，（近乎）完全割裂。你可以是傳奇，但局部地區性。

不像蔣志光，明明是TVB藝員，但當傳出他已離開這間工作了三十多年的公司，很多人都感慨 ── 可能是對他把自己半世人獻給一間公司而感慨，可能是對他事業成就應該不止於此而感慨，也有可能是把蔣志光的人生，當作自己人生的某種寫照：曾經年輕、曾經遇上很多機會，但又曾經因為各種自己控制不來的原因，跌跌撞撞。

蔣志光在一個尚未割裂，尚未講求壁壘分明的年代出道，成為歌手，而且是創作歌手，為上世紀90年代初那唱K盛世留下了一首《相逢何必曾相識》（流行程度是足以成為《家有囍事》一個高潮位），但原來他真真正正的心願，是做導演。

所以他入電視台做演員，一做就做了三十多年。

是的，他從來沒有成為主角，但比起歷年來很多備受力捧的主角，更傳奇。你是你本身的傳奇