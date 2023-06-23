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23/06/2023

台灣#MeToo事件——道歉要在事發後

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  • 月巴氏

    月巴氏

    月巴氏

    人一個。
    怕寫字，但日日寫字。
    怕見人，但要訪問人。

    Instagram：fatmoonba

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　　道歉要在事發後——在事情被揭發之後。

 

　　一般人道歉，只是給與事情有關的對象一個交代；一個娛圈公眾人物道歉，則是向與事情有關的人以及明明無關的人交代，為了甚麼？為了個人形象，畢竟眾怒難犯。

 

　　台灣爆發MeToo事件，望望個List，長到根本不可能一一Follow，我再八卦，也只能Follow一些有走出來道歉的。

 

　　例如NoNo。曾幾何時，我是《天才衝衝衝》迷，集集追，佩服台灣藝人，能夠那麼投入去參與一個遊戲節目，而事實上當中的遊戲真心難玩，是真的需要動用智慧和急才，而NoNo，肯定是最有急才的一個。他其貌不揚，面部表情不多，但就是最有智慧最莫測高深，有他做嘉賓的《天才衝衝衝》，保證好睇。

 


NoNo陳宣裕（圖片來源：陳宣裕專頁）

 

　　這麼一位有智慧有急才的人，面對性侵指控，就只是在社交媒體以純文字回應：「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。」（那些標點是我加上的）

 


（圖片來源：陳宣裕專頁）

 

　　嚴格來說，NoNo只是交代自己工作狀況，而把「停止演藝工作」和「誠心深刻反省」加起來，似乎就等同道歉的意思——如果你願意相信他在道歉的話。只能說，這個Po跟他一樣，充滿莫測高深的智慧。

 

　　炎亞綸選擇親身走出來向耀樂道歉——而且是親身走了去對方記者會，霎時間將別人的記者會變成自己的道歉會。即使只看相片，也感受到那一刻幾咁情何以堪。

 


（網上圖片）

 

　　我不會說他騎劫，甚至有點觸動，觸動在他基於道歉心切，連問一聲對方也沒有，就夾硬來。但夾硬，就代表不是100%你情我願，這樣是不好的。

 


《關於我和鬼變成家人的那件事》，炎亞綸演渣男。
（圖片來源：《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

 

　　最犀利是黃子佼，他選擇拍片，有聲有畫，而又不會騎劫別人記者會；當中既有道歉，同時不忙交代犯錯的遠因，例如10歲時母親在他面前出軌，又例如成長時深受日本AV文化影響，以致腦裡盡是變態東西；他甚至將MeToo只針對性罪行的指控，延伸去更廣闊的人性之惡，而展示這些人性之惡的，竟是其他台灣娛圈的人，一些跟他過去有所交集的人。他已經不是在道歉，而是對人性作出極嚴厲控訴。看著，很難不佩服平日搞笑的他，原來對人性有那麼深邃的觀察，更佩服他能夠一直忍口，到這關鍵時刻才開口。

 


黃子佼（網上圖片）

 

　　無論用甚麼形式道歉，無論用一兩句抑或一條片去道歉，請留意，道歉從來不等同認錯。

 

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